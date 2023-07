Intempéries: le 1722 dédié aux interventions de pompiers non-urgentes a été activé ce mardi 4 juillet 2023, alors que l’Institut royal météorologique (IRM) a émis plusieurs alertes cette nuit.

2. Les pilotes de Ryanair basés en Belgique menacent de faire grève les 15 et 16 juillet

Tensions sociales chez Ryanair: les pilotes de la compagnie basés en Belgique menacent de faire grève les samedi 15 et dimanche 16 juillet prochains, préviennent ce mardi 4 juillet 2023 la Belgian Cockpit Association (Beca), l’association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique, et les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV.

3. En Wallonie, les titres-services passeront à 10€ le 1er janvier 2024

Un arrêté visant à interdire les frais complémentaires imposés par de nombreuses agences de titres-services a été validé en première lecture par le gouvernement wallon, ce mardi 4 juin 2023. Le coût de ces titres passera de 9 à 10 euros au 1er janvier prochain.

4. Inauguration des bustes du roi Philippe et de la reine Mathilde au Sénat

Le roi Philippe et la reine Mathilde sont venus ce mardi matin au Sénat pour inaugurer leurs bustes. Deux œuvres pour le moins étonnantes et qui tranchent avec la tradition des lieux.

5. Hockey Pro League: les Red Lions jouent pour le titre face aux Pays-Bas

En remportant leur 15e et avant-dernier match de Hockey Pro League 5-1 face à l'Espagne, lundi soir à Anvers, les Red Lions ont gagné le droit de jouer mardi une finale pour le titre face aux Pays-Bas.