Georges-Louis Bouchez piégé sur Bel RTL: "Le poste de 1er est en train de vous échapper..." (vidéo)

"Sales Flamands": la compagne de Georges-Louis Bouchez (MR) s’emporte après qu’ils aient été traités de 'sales wallons' par des cyclistes à Knokke

Ce samedi 24 juin 2023, le président du MR Georges-Louis Bouchez et sa compagne ont eu une discussion houleuse avec un groupe de cyclistes à Knokke. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on entend la copine du politicien s’emporter et crier “sales Flamands”. “Ils avaient d’abord dit que nous étions des 'sales Wallons' et qu’il fallait retourner en Wallonie”, a expliqué Bouchez au quotidien Het Laatste Niews.