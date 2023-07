Centre de prévention du suicide : un pic de demandes qui témoigne d’une détresse croissante

”Le contexte de crise sanitaire, de crise géopolitique, de difficultés financières avec possibilité de perte d’emploi et d’inflation a augmenté les facteurs de risque et a grandement fragilisé les individus”, signale Déborah Deseck, chargée de communication pour le CPS qui publie ce mardi son rapport d’activités 2022.

La ligne d’écoute 0800/32.123, qui est gratuite, anonyme et accessible à toute la Belgique francophone, est désormais à même de répondre à trois appels simultanément. Des bénévoles supplémentaires ont été recrutés et certaines plages horaires sont renforcées.

Les quatre psychologues (deux temps plein et demi) qui répondent aux demandes des personnes en crise suicidaire et/ou endeuillées par suicide, ont assuré à Bruxelles 1.872 consultations pour 229 patients suivis.

Si après la crise sanitaire une normalisation semblait s’amorcer l’an passé avec une stabilisation du nombre de consultations en région Bruxelles-Capitale pour accompagner la crise suicidaire (682), “cette année le centre fonctionne à nouveau à plein régime”, explique encore Mme Deseck.

”Toutes les demandes augmentent dans tous nos services”, comme pour les formations (29), sensibilisations (16), et interventions en collectivités après un suicide abouti ou non (12 en 2022, chiffres déjà dépassés cette année), ajoute-t-elle. “L’enjeu c’est de continuer à obtenir plus de bénévoles et de dons pour faire face aux défis de l’avenir.”

La structure de prévention du suicide en Wallonie, “Un pass dans l’impasse”, avait aussi fait part en février dernier de l’augmentation de près de 40 % de ses consultations au cours des deux dernières années. L’ASBL indique recevoir environ 1.000 appels téléphoniques avec des demandes d’aide par mois. Le numéro unique pour toute la Wallonie est le 081/777.150.

Un dispositif de soutien psychologique pour les indépendants wallons et bruxellois est en outre joignable au 0800/300.25.