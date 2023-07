Le débrief du jour : Albert II reste à l’hôpital | Émeutes en France : un pompier décède | Mort d’un alpiniste belge

Le roi Albert restera hospitalisé encore quelques jours a annoncé le Palais royal ce lundi. Son rétablissement se passe bien, mais il a besoin de temps et de repos, d'après le communiqué.

Émeutes en France : un pompier meurt à Saint-Denis en luttant contre des incendies de véhicules

Un pompier de 24 ans est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Denis alors qu’il luttait contre un incendie de véhicules au cours de la cinquième nuit de violences urbaines.

Un alpiniste belge de 61 ans meurt dans les montagnes suisses

Un ressortissant belge de 61 ans, domicilié dans l’ouest de la Suisse, a perdu la vie la semaine dernière dans un accident de montagne à la Pointe Dufour, sur la commune de Zermatt.

Le secteur de l’aide à la jeunesse en grève

"On ne veut pas continuer de laisser un enfant en danger sans solution !" Les services de l’aide et de la protection à la jeunesse (SAJ et SPJ) sont en grève à Verviers. Face aux demandes en hausse et au manque de places d’accueil, ils ne parviennent plus à remplir leurs missions.

Alex Blessin devient le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise

C’est officiel : l'Allemand Alex Busin remplace Karel Geraerts à la tête du club bruxellois.