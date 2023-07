Le fait que nager ne soit autorisé que dans les zones surveillées durant des heures bien définies n'est pas toujours respecté. Des enfants se perdent également régulièrement sur les plages bondées. La ville s'investit donc de plus belle dans la prévention et la sensibilisation.

L'an dernier, 420 enfants se sont perdus et seuls 20% d'entre eux portaient un bracelet pour éviter les disparitions. Un pourcentage qu'il faut améliorer. La ville cherche donc à stimuler davantage l'emploi de ces bracelets et des panneaux indicateurs. Des équipes seront actives dans ce but sur le terrain. "La Beachteam sensibilisera les touristes sur la plage et distribuera des bracelets. Il y aura aussi moyen d'en obtenir auprès des sauveteurs ou dans les boutiques sur la digue. Les panneaux indicateurs posés sur la plage et munis d'emojis marins devront contribuer également à aider les gens à s'orienter correctement. Les enfants qui se perdront malgré tout seront accueillis Groeistrand à hauteur de la Christinastraat."

Des panneaux contenant des messages préventifs généraux sont également installés aux entrées de la plage, entre le brise-lames de l'ouest de la ville et le Kursaal. Ils abordent différents thèmes (la nage en sécurité, la propreté des plages ou encore la façon de se protéger contre la chaleur).