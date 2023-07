En gros, le ministre wallon en charge des pouvoirs locaux estime que, dans le débat cyclique sur la survie ou non des Provinces, celles-ci seraient bien inspirées de s’emparer d’une mission spécifique, comme le soutien aux communes en tant que coupoles de la supracommunalité. De quoi sauver la mise à l’institution provinciale, qui pourrait ainsi défendre une "plus-value dans la société ", insiste le ministre.

"Mais c’est ce qu’on fait déjà. Et depuis longtemps. On n’a pas attendu le ministre", réagit le député provincial namurois Amaury Alexandre, un peu surpris.

"Le ministre qui a la tutelle sur les pouvoirs locaux ne semble pas au fait de ce qui se fait dans les Provinces… "

Le bon niveau

Services d’études pour les Communes, bureau dédié à la collecte des amendes administratives… "À Namur en tout cas, on essaie de mutualiser ces charges, surtout pour les Communes plus rurales ", explique Amaury Alexandre.

La supracommunalité fait partie de ses attributions. Et il rejoint le ministre au moins sur ce constat: la Province est le bon échelon pour organiser la supracommunalité. "Les Communes sont trop petites pour la gérer. Et la Région est un peu trop loin. Quant aux intercommunales…"

Ceux qui y siègent ne sont pas des élus au premier degré, rappelle le député provincial. "Ils sont désignés par les partis. La représentativité n’est pas la bonne et la pression, celle des partis, des grandes Communes, peut davantage s’y ressentir. Au moins, le conseil provincial est élu au suffrage universel", pointe-t-il.

Par contre, si la Région veut vraiment faire des Provinces un maillon essentiel du soutien aux Communes, elle gagnerait en cohérence en rendant ça possible. "Ce n’est pas trop le cas aujourd’hui. Par exemple, dans le schéma de développement territorial (SDT) qui est actuellement soumis à enquête publique, la Province est citée 13 ou 14 fois… au niveau géographique, pas en tant qu’institution. On dirait qu’on ne fait pas le lien. Ce serait bien de commencer par là, déjà… "

OK pour simplifier

Pour le député provincial, sans surprise pas trop favorable à une suppression pure et simple d’un échelon de pouvoir "méconnu mais qui en fait beaucoup", il y a néanmoins une simplification à entreprendre et des choix à faire, notamment pour financer les zones de secours (lire ci-dessous). "C’est en cours aussi chez nous. On a par exemple supprimé la Fédération du tourisme. On va aussi mettre fin à l’imprimerie provinciale ", dit-il.

Et tant qu’à faire de réduire la voilure et de se recentrer sur certaines missions, "pourquoi ne pas étudier ensemble, avec le ministre des Pouvoirs locaux, une réforme qui aurait du sens ? "

"Il faut rester ouvert. On peut toujours mieux faire. L’objectif doit rester l’efficacité et le service rendu aux citoyens", conclut-il.