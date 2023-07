Concours sur Facebook et arnaques : "On me téléphone cent fois par jour pour me réclamer le barbecue gagné !" (vidéo)

Si les participations sont nombreuses, les gains le sont un peu moins. “J’ai déjà gagné un t-shirt de Chevetogne, des bons de réduction. Et l’an dernier, deux entrées pour Walibi. C’est hyperrapide, facile et cela ne coûte rien ! C’est pour cela que je participe. ”

France ne vise que les concours des commerces ou institutions qu’elle connaît, même si elle avoue ne pas toujours vérifier l’identité derrière chaque concours.

“Je ne me suis jamais fait arnaquer”, réagit-elle d’emblée.

La mère de famille a pourtant conscience que les escroqueries liées aux concours existent mais a appris à les flairer, les contourner.

“Ça m’arrive régulièrement de recevoir un message directement après ma participation me disant que j’ai gagné. C’est faux bien sûr ! Ils (les arnaqueurs, NDLR) réagissent au post partagé ou au commentaire. ”

"Des dizaines de personnes ont perdu de l’argent"

France a connu cette mésaventure en début d’année pour un concours lui proposant de remporter un barbecue. “C’est à la base un vrai concours. Et puis des gens malhonnêtes vous contactent via Messenger en disant que vous l’avez remporté et en demandant vos coordonnées. J’ai tout de suite senti l’arnaque. ”

“Plusieurs personnes se sont fait avoir”, soupire Steve Loneux, ferronnier de Branchon (Éghezée), à la base de ce concours.

Son témoignage et ses explications dans notre vidéo en tête de cet article.

Steve Loneux, ferronnier à Branchon, victime d'arnaque et d'usurpation d'identité sur Facebook © Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

En janvier dernier, le ferronnier décide de gâter ses abonnés. Le concours fonctionne bien, un Luxembourgeois remporte le barbecue qu’il recevra bel et bien.

Mais depuis, Steve Loneux vit un enfer. “On me téléphone cent fois par jour pour me réclamer le barbecue gagné ! En fait, des fausses pages – entre 15 et 20 -, utilisant mon prénom, mes photos, etc. ont été créées. Ces personnes vous contactent par message, de la part de “mon” service client en vous félicitant et en vous disant que vous avez gagné le barbecue. On vous dit alors que vous devez verser 50 cent pour valider vos coordonnées. On vous glisse un lien Payconiq. Un faux lien évidemment. Vous payez les 50 cent et puis on vous vide votre compte. Beaucoup de gens sur Facebook n’ont pas conscience du danger malheureusement. ”

Les fausses pages au nom de la ferronnerie Loneux Steve se sont multipliées. Elles ont contacté les participants au concours pour les escroquer. © Facebook ©© Facebook

“Question publicité, c’est la catastrophe”

Selon Steve Loneux – qui reçoit encore aujourd’hui des appels lui demandant s’il faut verser les 50 cent – des dizaines de personnes ont perdu de l’argent. “On en est à 20-25 000 € qui ont été volés à ces personnes. ” Le ferronnier a porté plainte à la police et signalé les fausses pages sur Facebook mais les réactions se font attendre. “Facebook répond à un signalement sur 50, pour me dire au final que la page n’enfreint pas les règles…”

Le 13 juin dernier, il avait d’ailleurs partagé un message sur sa page : “Quand est-ce que Facebook va réagir aux fausses pages !!! Des dizaines de personnes ont perdu de l’argent, parfois des milliers d’euros… je suis harcelé jour et nuit par téléphone, par mail, par message. ”

Steve Loneux sait que plusieurs participants au concours ont porté plainte eux aussi. “Question publicité, c’est la catastrophe. Là où je vendais 5 barbecues par semaine, je n’en vends plus que 5 par mois maintenant. Et c’est lié à cela. Les gens ne savent plus si c’est une vraie ou une fausse page…”

Or, 70 % de sa publicité passe par Facebook. “Si ces concours (j’en ai fait 2) m’ont fait gagner de l’argent – j’ai vendu 400 barbecues en 3 ans et j’ai 34 000 followers -, ils me portent préjudice aujourd’hui. Je me demande ce que je dois faire…”

Un million de personnes touchées par un concours

Aux Lodges de la Vierre, dans le Domaine de Waillimont, on a décidé de lever le pied sur les concours Facebook. Le dernier, “gagnez un séjour d’une valeur de 390 € ”, a été lancé le 21 juin dernier à l’occasion du 2e anniversaire des Lodges. “On a fait beaucoup de concours à un moment, surtout lors de l’explosion de Facebook et la chasse aux followers. Mais on a décidé de ralentir, reconnaît Louis Collot, directeur marketing. Car c’est de plus en plus sujet à copie. Des arnaqueurs créent des fausses pages – on le voit pourtant assez vite que c’est une arnaque, elles n’ont que quelques followers, un seul post (celui du concours), etc. Ils copient nos photos de profil, contactent les gens et peuvent leur piquer leurs données… C’est plus de boulot pour nous derrière aussi. À chaque fois, ce sont 6-7 fausses pages que l’on doit signaler à Facebook pour les faire fermer. ”

Pour le directeur marketing, il faut aussi davantage rassurer les gens. Ainsi, les posts concours des Lodges s’accompagnent d’un “warning” : “Nous ne vous contacterons jamais via message privé, nous ne vous demanderons jamais d’infos personnelles et encore moins bancaires. Restez attentifs ! ” Ou “Résultat le…, pas avant sinon c’est un fake ! ”

Ces concours, “on le fait encore mais max une fois par an, explique Louis Collot. Cela permet de faire bouger la page et de fidéliser. Un concours comme cela, ce sont entre 800 000 et 1 million de personnes touchées. Mais au final, c’est faire de la masse et c’est peu qualitatif. ”

Alors que les Lodges de la Vierre bénéficient déjà d’une “bonne assise” au niveau des followers (32 000), Louis Collot estime qu’il est temps que le “marketing change. Le concept des concours s’essouffle. Les influenceurs qui viennent nous le disent aussi. ”

Pour faire quoi à la place ? “Des postes qualitatifs qui suscitent l’envie sont suffisants selon moi. Ceux qui participent au concours visent le gratuit : est-ce vraiment notre cible ? ”

Arnaque sur les concours Facebook. Les annonceurs prennent désormais leurs précautions. © Facebook ©© Facebook

“Si c’est trop beau pour être vrai…”

Face à l’absence de contrôles, la police et les experts de la cybersécurité préconisent la méfiance face à ces concours.

Selon le SPF Économie, “Il convient d’être prudent avec ce type de concours, car il arrive que des personnes tentent de s’emparer de données personnelles afin de les vendre. Après avoir participé à un concours, vous recevrez parfois des mails non sollicités. Il peut s’agir de tentatives de phishing visant vos données bancaires. Il se peut aussi que l’on vous demande de payer une somme pour réclamer votre prix… ”

La prévention surtout

Et pourtant le phénomène n’est pas récent. “C’est parce que les gens continuent de tomber dans le piège que les faux concours ou arnaques continuent de circuler”, répond le Centre pour la cybersécurité Belgique.

Et les contrôles ? “Nous n’avons pas de ressources suffisantes pour faire de la proactivité à ce sujet, regrette le commissaire Christophe Axen de la Regional Computer crime unit de la police judiciaire de Liège. On va donc être plus dans la répression. Mais pour cela, il faut une plainte. Et des copies d’écran, etc. Plus il y aura d’éléments, plus il y aura de suites possibles. La police va alors pouvoir chercher qui a créé la page, le post, va peut-être identifier une connexion internet, … ”

Le policier encourage la méfiance. “Ce qui pose problème, c’est l’appât du gain. Or, dès que l’on reçoit une incitation, il faut se demander si c’est cohérent. Depuis combien de temps la page existe ? Combien de followers ? Si on a un doute, on téléphone, on va sur le site, on vérifie. Mais surtout, on ne divulgue jamais de coordonnées privées ni bancaires ! ”

Gare aux URL suspects, ajoute Safeonweb. “Et si c’est trop beau pour être vrai, généralement, c’est que ce n’est pas vrai. ”

“Criminalité de petite main”

Une plainte d’un commerçant pour usurpation d’identité dans le cadre d’une arnaque liée à un concours ? “On peut rechercher les différents concours liés à la plainte, tenter de remonter la filière… ” Christophe Axen conseille aux lanceurs de concours d’adopter une approche protectionniste face à leurs clients. “Faites quelque chose de propre : rappelez que vous ne demanderez jamais de données privées, etc. ” Safeonweb suggère de dire quand le concours est terminé, en soulignant que le reste est une arnaque.

“Il n’y a pas de solution miracle, dit Christophe Axen. L’informatique a créé beaucoup de criminalité de petite main. Et les ressources de la police étant ce qu’elles sont, on doit prioriser. ”

Et signaler à Facebook ? “Sur les faux profils, ils ne sont pas aussi réactifs que souhaité. Ils sont plus orientés sur les corps nus, etc. C’est la législation américaine, avance le commissaire. Néanmoins, il faut signaler les fausses pages, de façon la plus complète possible ! Car s’il y a doute, Facebook va éviter de polluer un client. ” Safeonweb peut aussi bloquer des liens suspects en les envoyant à suspect@safeonweb.be.

“Il faut un organe de contrôle sur internet, l’équivalent répressif de Safeonweb, soutient le commissaire. Et ce, pour détecter les problèmes et les signaler à la police. ” Les opérateurs, tels que Facebook, doivent aussi jouer leur rôle : “Ils pourraient vérifier dès qu’un concours est lancé qu’il n’y a pas de doublon”.