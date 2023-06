Plus de 194 animaux en mauvaise santé sauvés de 3 sites d’abattage clandestins

Suite à des contrôles de l’AFSCA et de l’UBEA dans le Borinage et dans le Tournaisis qui datent du mercredi 28 juin, les inspecteurs se rendent compte de la présence de deux abattoirs clandestins, et que ceux-ci sont sur le point d’abattre pas moins de 109 moutons et 10 chèvres dans l’illégalité. De plus, sur place, on peut se rendre compte que les moutons sont maintenus dans des conditions catastrophiques : : ils sont serrés les uns contre les autres dans des abris de fortune composés de vieilles palettes et tôles, le tout construit sur un terrain qui s’assimile à une décharge. Provenant de nombreux pays européens, les animaux ont vécu de longs transports avant d’être entreposés avec la même attention que l’on porte à des marchandises inanimées pour finalement être abattus. Certaines bêtes sont même déjà liées par leurs pattes.

Un troisième site découvert ce jeudi

Au lendemain de cette découverte, les associations Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Help Animals, Au Bonheur Animal, Equi’Chance, Forrest&Friends, De Ark van Pollare et Animal sans Toi… t ont aussi dû intervenir dans une ferme de Wallonie Picarde, dont les propriétaires exercent l’activité illégale d’abattage d’ovins. 47 agneaux qui seront répartis dans les différents sanctuaires.

Les moutons ont été sauvés à temps. ©Animaux en Péril

Et après consultation par les vétérinaires des associations, le constat est gravissime : la majorité du cheptel souffre de déshydratation, de maigreur et de “fièvre du transport” qui entraîne pour certains une grave pneumonie avec un pronostic vital engagé.

Une grande partie des moutons se trouve également être touchée par une maladie infectieuse cutanée nommée Ecthyma contagieux. Certains ovins souffrent notamment de lésions profondes, d’ulcères ou de pustules. Le calvaire des animaux ne s’arrête pas là puisque certains ont l’arrière-train complètement rongé par les asticots notamment causé par les diarrhées et le manque de soins.

Seul point final positif de cette histoire, les différents animaux sont désormais sains et saufs et entre de bonnes mains. Désormais, ils finiront tranquillement leurs jours dans de vastes prairies et les différentes associations tiennent “à remercier les différentes zones de police qui ont accompagné les équipes d’intervenants lors de ces trois saisies sous tension.”