Les pizzas et le sucre 30 % plus chers que l’an dernier, le gaz naturel en baisse de 65 % : voici 50 produits montrant l’évolution de l’inflation

Cette baisse de l’inflation cache de grandes disparités entre les types de produits. Pendant de longs mois, la pression exercée par les prix de l’énergie a porté l’inflation. Elle est désormais poussée par l’alimentaire : se nourrir coûte plus 14 % de plus en juin 2023 qu’à la même période l’an dernier. Sur les 4,15 % d’inflation globale ce mois-ci, 2,65 % provenaient des prix de l’alimentation et des boissons non alcoolisées.

Ce mois-ci, les principales hausses de prix concernaient les carburants, le pain et les céréales, les confiseries, les produits d’entretien, les restaurants/cafés et les loyers privés.

Dans le détail, cela donne les pizzas, les quiches et le sucre qui font +30 % par rapport à l’an dernier. Les œufs, le poisson surgelé, le lait concentré ou en poudre, les farines et autres céréales, la confiture, les chips, le lait entier, les légumes surgelés et frais ainsi que le fromage affichent tous des hausses au-delà des 20 %.

Deux produits sont en forte diminution : le gaz (-65 %) et l’électricité (-36 %), ce qui ne surprendra personne tant les prix avaient explosé depuis le début de la guerre en Ukraine. Le tarif de l’énergie retrouve simplement des niveaux moins alarmants. C’est moins le cas du fioul domestique, encore en hausse de 18 % par rapport à juin 2022 et qui a pratiquement doublé de prix depuis 2 ans.

Nous suivons depuis plusieurs mois l’évolution des prix d’une sélection de 50 produits qui entrent dans le panier de la ménagère. 37 d’entre eux sont en hausse d’au moins 10 % en une année.

Retrouvez l’évolution des prix de 50 produits dans le graphique ci-dessous.

S’agissant de l’inflation selon l’indice européen des prix à la consommation harmonisé (IPCH), une première estimation pour la Belgique est de 1,6 % pour le mois de juin 2023, selon Statbel.

L’IPCH est utilisé à des fins de comparaison entre pays européens et par la Banque centrale européenne (BCE) pour la détermination de sa politique monétaire. Les résultats de l’indice des prix à la consommation et de l’IPCH ne sont pas identiques, en raison principalement de différences de pondération et de composition du panier de biens et de services sur lequel se basent ces indices.