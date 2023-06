David Clarinval, à propos de l’affaire Lahbib : “En attaquant la ministre, certains veulent toucher Georges-Louis Bouchez” (vidéo)

Pour le bras droit d’Alexander De Croo au gouvernement, l’affaire Hadja Lahbib est avant tout une histoire de jeux politiques de la part de plusieurs acteurs. “L’affaire est désormais close car le vote de confiance a eu lieu et la majorité a pu réitérer sa confiance envers la ministre des Affaires étrangères, souligne le vice-Premier Ministre. Je n’aime pas quand Jean-Marc Nollet explique au micro de la RTBF que notre ministre est actuellement en affaires courantes. S’il avait quelque chose à dire, il aurait pu faire voter, avec Ecolo, une motion de méfiance. Je crois qu’il faut arrêter ces jeux politiques. Ce genre de déclarations n’est pas correct.”

Pour l’un des hommes forts du mouvement réformateur, dans cette affaire, la personne visée n’était pas spécialement celle que l’on imagine. “On sait que Hadja Lahbib est l’une des protégées de Georges-Louis Bouchez. Quand je parle de jeux politiques, je suis persuadé que certains ont d’abord voulu toucher notre président de parti. Mais il faut arrêter avec cela car ça n’intéresse pas le citoyen belge. Georges-Louis Bouchez fait un travail remarquable, il a une ligne politique claire et nous ne pouvons que nous en réjouir. De toute façon, tous les présidents du parti libéral ont toujours été critiqués.”

L’autre actualité chaude du moment concerne l’accord de la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. David Clarinval, grand défenseur du nucléaire en Belgique, ne peut que s’en réjouir… et va même plus loin. “Je suis un pionnier du nucléaire. On voit désormais que la réalité s’impose et j’estime que nous avons conclu un bon deal avec Engie. D’ailleurs, même Ecolo se réjouit de cette décision, on peut être satisfait qu’ils aillent vu la lumière. Maintenant, selon une étude d’Elia (le gestionnaire du réseau de transport (GRT) d’électricité à haute tension (de 30.000 à 380.000 volts) en Belgique), nous allons devoir faire attention dès 2027. L’accord est donc un premier pas de franchi, mais il faut déjà songer à prolonger trois autres réacteurs, à savoir Doel 1 et 2, ainsi que Tihange 1. Les prolonger est une question de bon sens.”

Enfin, sur le dossier des pensions, qui prend jour après jour du retard, David Clarinval fait preuve d’une certaine souplesse. “Nous n’avons pas été en mesure d’obtenir le jalon de la commission européenne au sujet des pensions, ce qui est donc une erreur de la ministre mais en grande partie aussi du gouvernement. Tout n’est pas mauvais, nous avons pu obtenir de belles avancées. Il est nécessaire de mettre en place une forme de récompense pour les personnes qui ont bien travaillé durant toute leur carrière. C’est indispensable pour pouvoir ensuite recevoir l’argent de la commission.”