Prolongation des réacteurs nucléaires : Engie et le gouvernement belge ont enfin conclu un accord

Selon la communication de la chancellerie du Premier ministre, cet accord reprend les grandes lignes de l’accord de principe signé le 9 janvier 2023.

Un redémarrage potentiel dès novembre 2025

Pour prolonger l’exploitation des centrales, de longs travaux de mises aux normes sont nécessaires. Face à un risque potentiel sur la sécurité d’approvisionnement durant les hivers 25-26, différents scénarios ont été donc étudiés. Finalement, les réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pourront être redémarrées dès novembre 2026, voire dès novembre 2025, le scénario du flex-lto 2025 ayant été privilégié par les deux parties.

Attention, ce redémarrage dès novembre 2025 sera possible “sous réserve de la mise en œuvre effective d’une modification annoncée de la réglementation et dans le but de renforcer la sécurité d’approvisionnement en électricité de la Belgique lors de l’hiver 2025-2026”, annonce le gouvernement belge.

Une structure commune entre l’État et Engie

Comme cela avait été annoncé, une structure juridique commune entre Engie et l’État Belge va être créée. Elle sera dédiée à l’exploitation des deux réacteurs nucléaires prolongés et sera détenue à parité par l’État belge et Engie. Concrètement, Engie et l’État belge vont donc partager les risques, mais aussi les éventuels bénéfices de cette exploitation.

23 milliards d’euros : le prix à payer par Engie pour mettre fin au passif nucléaire

Depuis des années, le groupe français Engie vivait avec une épée de Damoclès. En vertu des règles belges, celui-ci devait provisionner des montants suffisamment importants pour démanteler, mais aussi gérer le stockage des déchets nucléaire provenant des centrales belges. Des montants qui étaient réévalués à intervalle régulier.

Engie a obtenu du gouvernement belge une fixation définitive des provisions. Outre les coûts liés au démantèlement des installations, Engie paiera un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés à la gestion des déchets nucléaires. Ces derniers ont été fixés à 15 milliards d’euros après une analyse réalisée par l’ONDRAF. Selon le gouvernement, ce montant inclut une prime de risque de 43 %.

Au total, si l’on inclut le coût du démantèlement des centrales qui doit, lui aussi être pris en charge par Engie, le montant total des engagements nucléaires d’Engie envers la Belgique s’élève désormais à minimum 23 milliards d’euros.

Comme au Téléachat, Engie pourra payer en "deux fois". Le montant devra être versé en 2024 pour les déchets de catégorie B et C (Déchets moyennement et hautement radioactifs). Et enfin, au redémarrage des deux réacteurs pour les déchets de catégorie A (Déchets faiblement radioactifs).

Notons que fin 2021, 8,3 milliards avaient déjà été provisionnés par l'exploitant pour la gestion des matières fissiles irradiées et 6,3 milliards d’euros pour le démantèlement.

Comme à l’École des fans, tout le monde a gagné… Vraiment ?

Dans le communiqué adressé à la presse avant l’ouverture des marchés, le Premier ministre Alexander De Croo se félicite de ce nouvel accord : “La prolongation des centrales de Doel 4 et de Tihange 3 pour 10 ans est désormais bétonnée”, explique-t-il. “Cet accord est important pour notre futur énergétique et pour les ménages belges. Il renforce notre approvisionnement en électricité, réduit la dépendance énergétique de notre pays et garantit la production en Belgique d’une électricité décarbonée et bon marché. ”

Même son de cloche du côté de la ministre de l’Énergie, Tinne Vander Straeten. “Nous apportons des certitudes sur le coût des déchets nucléaires et sur l’approvisionnement de notre pays. Cet accord permet aussi à la Belgique de sécuriser le financement de la gestion des déchets nucléaires pour les générations futures. La guerre en Ukraine a profondément changé le paysage énergétique européen et il était devenu urgent de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles et de reprendre notre énergie en main.”

Les détails de cet accord ont été validés par le Conseil d’administration d’Engie et par le gouvernement belge réuni ce mercredi soir en Conseil des ministres restreint. Sa mise en œuvre est prévue fin juillet 2023.