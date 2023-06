Prolongation de Doel 4 et Tihange 3 : pourquoi cela n’aura peut-être aucun impact positif pour le consommateur

Je pense que c'est le scénario le moins défavorable compte tenu des contraintes auxquelles le gouvernement belge s'est soumis. L'Etat souhaitait prolonger l'exploitation de ces deux centrales et s'est ainsi placé en position de demandeur. Cependant, nous connaissons bien l'habitude d'Engie-Electrabel de recourir à des tactiques de chantage lors des négociations.

L’énergéticien français a enfin obtenu une fixation définitive du prix à payer pour le traitement et le stockage des déchets…

Dès lors que la Belgique était demandeuse, c’était le risque. La limitation du montant constitue un risque considérable en soi. Idéalement, les 15 milliards auraient dû être versés depuis longtemps dans le fonds de provisions. De plus, il aurait été préférable qu'Engie-Electrabel assume la responsabilité de ces déchets pendant encore de nombreuses décennies.

Il s'agit d'un pari très risqué sur l’avenir…

Oui. Mais la Belgique tenait absolument à prolonger ces deux centrales et le Gouvernement ne semblait pas avoir le courage de réquisitionner ces deux réacteurs. Dès lors qu’il voulait un accord d’Engie, il s’exposait à son chantage. Pour Engie, la contrepartie à payer, c’était la limitation du risque sur les déchets. Ce qui n’a fondamentalement rien à voir avec la prolongation des centrales.

Avec la fin du passif nucléaire, Engie se retire une belle épine du pied ?

Absolument ! Tant que les options concernant le traitement et le stockage final de ces déchets ne sont pas connues, il est impossible de déterminer le coût total. Après avoir gagné des milliards sur le dos du consommateur belge durant plus de vingt ans, il est dommage qu’Engie ne soit plus responsable des déchets produits.

En matière de sécurité d’approvisionnement, le ciel semble s’éclaircir. Mais l’hiver dernier, la Belgique n’a jamais été en manqué d’électricité. Dès lors, la prolongation de ces réacteurs aura-t-elle un impact sur les factures des clients ?

Cela ne changera sans doute rien. Durant 20 ans, les consommateurs belges ont payé leur électricité très cher à cause d’un système qui permettait de payer et d’amortir la construction des centrales. Mais ensuite, le consommateur n’a jamais pu bénéficier du prix de revient faible du nucléaire. (ndlr : de l’ordre de 35 à 40€ du MWh)

L’État va devenir copropriétaire des deux réacteurs. Ne va-t-on pas enfin faire bénéficier les avantages du faible coût de production au consommateur ?

Si les prix de marché sont en dessous des prix de revient du nucléaire, l’État belge devra compenser. On peut alors estimer qu’il enverra la facture aux consommateurs, comme il l’a fait pour le renouvelable et pour certaines surcharges.

Par contre, si les prix de marché sont supérieurs au prix de revient, l’État belge pourra en bénéficier. Mais puisqu’il prend un risque, j’aurais tendance à dire qu’il n’y pas de logique véritable qui voudrait que les bénéfices réalisés reviennent aux consommateurs. On peut l’espérer, mais cela n’est pas indiqué…

Avec les travaux qui vont être entrepris, ce prix de revient ne risque-t-il pas de flamber ?

Non, ce n’est pas certain. Ces travaux sont d’ailleurs encore une manière pour Engie de gagner un peu d’argent, puisqu’ils seront réalisés par l’énergéticien et sous son contrôle.

Face à un risque en matière de sécurité d’approvisionnement, pouvait-on imaginer un autre scénario que la prolongation de l’exploitation de ces deux centrales?

Personnellement, je ne suis pas du tout persuadé qu’on a besoin de ces deux centrales pour passer les prochains hivers. On a vu, l'hiver dernier, qu’il a fallu remplacer d’urgence 20 centrales nucléaires françaises et on y est arrivé. Entre autres, grâce au parc de production belge, comprenant des centrales nucléaires et des centrales à gaz.

Avec une centrale à gaz supplémentaire et en faisant un peu plus appel à des importations, il n’y aurait eu probablement aucun problème. Il y a des capacités suffisantes aux Pays-Bas et en Allemagne. Et on peut espérer que la France ne sera pas aussi déficitaire qu’elle l’est depuis un an… Mais si le gouvernement a jugé que c’était la meilleure option, il a probablement ses raisons.