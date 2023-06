Prolongation de deux réacteurs nucléaires : “Nous avons sécurisé notre avenir énergétique”, assure De Croo

L’objectif des deux parties est de redémarrer Doel 4 et Tihange 3 à l’hiver 2025 pour une durée de dix ans. Le premier acte concret qui sera posé dans cette voie sera la commande du combustible nécessaire.

”Les équipes d’Engie vont tout faire pour y arriver en accordant toujours la priorité à la sécurité nucléaire. Cet accord ne signifie pas la fin pour nous. Nous resterons un acteur important dans la transition énergétique en Belgique”, a commenté M. Saegeman.

L’une des questions essentielles était celle du coût de la gestion des déchets issus de l’activité nucléaire en Belgique et du démantèlement des centrales. Au total, les parties se sont accordées sur 23 milliards d’euros : 15 milliards qui constitueront pour Engie un plafond pour les déchets et 8 milliards qui sont provisionnés pour le démantèlement.

”Pour Engie, cet accord offre visibilité et stabilité. C’est un accord équilibré et de haute qualité”, a ajouté le CEO.

Les centrales prolongées seront transférées dans une société commune à Engie et à l’État belge qui supporteront chacun 50 % du coût d’investissement. Engie demeure l’opérateur. Un “strike price” (prix d’exercice) sera fixé en fonction du budget de la “Long Term Operation” (LTO). Si le prix de l’électricité est inférieur à cette référence, la différence sera comblée par l’État belge afin de garantir la rentabilité de l’opération. S’il est supérieur, les bénéfices excédentaires reviendront à l’État. Le prix d’exercice sera fixé sur la base des coûts réels, c’est-à-dire sur la base du scénario approuvé par l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) et des appels d’offres que lancera Engie. Un premier prix sera fixé fin 2024 et un prix final après l’achèvement des travaux de LTO.

”Nous avions toujours dit que nous négocierions un accord bon pour tous les Belges, et nous avons cet accord”, a affirmé Mme Van der Straeten.

Chacune des parties a qualifié l’accord de “l’une des clés de voûte” de la stratégie énergétique belge. Il est le fruit de tractations entamées le 18 mars 2022 quand, trois semaines après l’invasion de l’Ukraine, le gouvernement a donné mandat au Premier ministre et à la ministre de l’Énergie, d’entamer des négociations avec Engie en vue de prolonger les deux centrales les plus récentes du parc nucléaire belge. Jusqu’alors le sujet avait profondément divisé la Vivaldi. Il s’en est suivi des journées et des nuits de négociations. Une lettre d’intention a été signée en juillet 2022 suivi d’un “Heads of terms” en janvier 2023 qui donne le cadre de l’accord : établissement d’une structure juridique, mécanisme de soutien des deux réacteurs, plafonnement de la gestion des déchets et un redémarrage fixé à l’époque en novembre 2026.

La Belgique devrait donc gagner un an par rapport au calendrier prévu. Un arrêté royal devra toutefois être modifié afin de permettre un étalement des travaux, a confié M. Saegeman.

En tant que co-actionnaire de la nouvelle société, l’État belge aura accès à toutes les informations relatives aux coûts des opérations et devra approuver les budgets. Le directeur financier sera désigné par l’État.

La conclusion définitive de la convention est attendue en avril ou mai 2024, après l’accord de la Commission européenne.