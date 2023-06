Le PS réclamera la démission d'Hadja Lahbib si les nouvelles révélations se confirment : "La situation est grave"

"Si cette information se confirme, la responsabilité est directe maintenant. On ne peut plus se cacher derrière son petit doigt. Les actes qui ont été posés conduisent en Iran à des arrestations, des gens molestés. On permet à la machine de répression iranienne de faire ses basses œuvres et, ça, c'est dramatique".

guillement Nous lui avons demandé de faire un pas de coté, mais son parti ne comprend pas aujourd'hui"

Le chef du groupe PS à la Chambre pointe directement la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib. "Elle a une responsabilité politique, diplomatique et morale. On est face à un problème d'éthique personnelle. Nous lui (ndlr: Hadja Lahbib) avons demandé de faire un pas de coté, mais son parti ne comprend pas aujourd'hui".

Ce jeudi, la majorité de la Vivaldi devrait toutefois voter la confiance à la ministre en séance plénière. "Je ne confonds pas la responsabilité individuelle de la ministre des Affaires étrangères avec la responsabilité collective et, surtout, la stabilité du gouvernement. Nous avons besoin d'un gouvernement en ordre de marche et qui réponde aux enjeux. Comment peut-on encore travailler dans la sérénité face aux dossiers qui nous attendent (ndlr: notamment Engie) alors que la ministre des Affaires étrangères doit en permanence répondre des actes qu'elle a posés".

Le député fédéral a également évoqué le cas de la présidence de l'Open Vld après que le Premier ministre Alexander De Croo s'est affirmé prêt à prendre les rennes du parti à la suite de la démission annoncée de Egbert Lachaert. "Il faut que le Premier ministre se ressaisisse", a tonné Ahmed Laaouej. "Comment voulez-vous que le premier ministre puisse assurer ses tâches et être, en même temps, chef de parti? Il doit faire un choix".