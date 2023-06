Doel 4 et Tihange 3 prolongés: des organisations s'indignent d'un accord "déséquilibré" entre Engie et le gouvernement

Prolongation des réacteurs nucléaires : Engie et le gouvernement belge ont enfin conclu un accord

Après de longs mois de discussions, Engie et le gouvernement belge ont finalement conclu un accord concernant la prolongation de l’exploitation des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, à savoir Doel 4 et Tihange 3. De plus, ils sont parvenus à un accord sur la fixation d’un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés à la gestion des déchets nucléaires. En plus des frais de démantèlement des centrales (8 milliards), Engie versera une somme de 15 milliards pour le traitement et le stockage des déchets.