Affaire Sanda Dia: des étudiants organisent une action contre la "justice de classe" à Bruxelles

L'objectif de l'action est de dénoncer "la justice de classe" à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers. "Nous sommes des étudiants de tout le pays et nous avons été touchés par le verdict injuste", explique Haytham Mahfoudhi du collectif "Belgium Moves For Justice". "Est-ce que les fils d'entrepreneurs, d'avocats et de magistrats l'emportent sur un fils d'ouvrier d'origine sénégalaise? Si Sanda Dia avait été le fils d'un homme riche, la peine aurait-elle été la même?"