Un journaliste belge échappe de peu à une frappe sur un restaurant en Ukraine: "J'ai un bon ange gardien"

guillement La fusée était tombée exactement à l'endroit où j'étais assis. J'ai encore eu beaucoup de chance

"Dix personnes ont été tuées et 61 blessées par l'attaque russe sur Kramatorsk", a indiqué la police ukrainienne sur Facebook.

Trois mineurs figurent parmi les morts et un enfant né en 2022 parmi les blessés, selon le Service des situations d'urgence, qui a précisé que les opérations de sauvetage se poursuivent et que sept personnes ont été sorties des décombres en vie.

Un journaliste belge rescapé

Le journaliste flamand du Nieuwsblad Arnaud De Decker y était sur place dix minutes avant la frappe, rapportent nos confrères.

guillement Ce que j'ai trouvé là-bas était dramatique. Il y avait des blessés et des morts sur le sol

"Je venais de prendre le taxi pour mon hôtel, situé à un bon kilomètre de là, et j'y suis retourné immédiatement", a-t-il déclaré au Nieuwsblad par téléphone. "Ce que j'ai trouvé là-bas était dramatique. Il y avait des blessés et des morts sur le sol, tout le monde criait. Il y avait manifestement encore des gens sous les décombres et les services d'urgence sont arrivés en panique". Le journaliste a publié quelques clichés sur son compte Instagram.

"Un bon ange gardien"

"J'ai un bon ange gardien, il n'y a pas moyen de faire autrement. Quand j'ai montré ma photo aux gens du restaurant, ils m'ont dit que la fusée était tombée exactement à l'endroit où j'étais assis. J'ai encore eu beaucoup de chance", conclut-il.

Outre le restaurant, des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments ont subi des dégâts, selon le Parquet ukrainien.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que la Russie ne frappait en Ukraine que des "installations qui sont liées d'une manière ou d'une autre à des infrastructures militaires".