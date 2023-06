"Tellement mal informée": l'eurodéputée Frédérique Ries réagit aux accusations de la ministre Céline Tellier

guillement Ça ne vous autorise pas à être vulgaire à mon égard

L'eurodéputée, piquée au vif, n'a pas tardé à réagir aux accusations de la ministre de l'Environnement.

"Tellement mal informée @celine_tellier. Mon groupe m'a remplacée par quelqu'un a qui a suivi sa ligne, à savoir soutenir le texte. Oui, il y a divergence d'analyse avec mon parti, non ça ne vous autorise pas à être vulgaire à mon égard", a débuté l'eurodéputée, décidée à clarifier la situation.

"Et oui, plus que jamais, je peux continuer à me regarder dans la glace, c'est même ma boussole", a-t-elle conclu.

Au sujet de cette absence au moment du vote, Pascal Canfin, président de la commission Environnement du Parlement européen et membre du groupe Renew comme Frédérique Ries, avait indiqué que celle-ci s’est faite suppléée par quelqu’un qui a voté selon la même ligne qu’elle.