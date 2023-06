La Wallonie exporte moins d’armes mais le "puzzle" reste incomplet, selon le rapport d’Amnesty

Mais le gouvernement respecte-t-il sa propre législation ? Dans son 6e rapport annuel (*), l’Observatoire des armes wallonnes développé par Amnesty International émet de gros doutes: "Ça reste un petit monde qui fait sa popote de manière très opaque", observe l’auteur du rapport, Stan Brabant.

Et en parlant de popote, la campagne "armes" d’Amnesty vaut son pesant de mitraillettes sauce barbare (voir ci-dessous).

1. Chute de 60%

En 2022, la Wallonie a exporté pour 355,5 millions € d’armes vers l’étranger. C’est une baisse majeure de 60% par rapport à 2021. Les exportations directes vers l’Arabie Saoudite, qui ont fait l’objet de décisions judiciaires, sont passées de 200 millions (2021) à 700 000 € (2022). L’entreprise John Cockerill a aussi mis fin à ses livraisons de tourelles-canons vers le Canada où elles étaient assemblées sur des blindés réexportés vers l’Arabie Saoudite. "La dernière tourelle est sortie en 2021", note Stan Brabant.

2. L’Indonésie, la nouvelle Arabie ?

Les armes wallonnes semblent néanmoins se tracer de nouvelles routes sur les marchés. L’Indonésie, par exemple, où les exportations ont été multipliées par 6 en 2022. "Quatre entreprises wallonnes, la FN Herstal, John Cockerill, Mecar et New Lachaussée, y ont conclu des accords ces dernières années, poursuit Stan Brabant. Les forces de sécurité indonésiennes sont accusées d’avoir perpétré des homicides illégaux en Papouasie et en Papouasie occidentale."

Et le conflit en Ukraine ? Nada. Ou presque. La Région n’exporte plus d’armes vers la Russie depuis 2014. Quant à l’Ukraine, rien, hormis un énigmatique montant de 1,49 €. La Banque nationale vient néanmoins d’encoder un export de blindés pour 484 000 € au 1er trimestre 2023.

3. "Opaque par nature"

Le ministre-président Elio Di Rupo, seul habilité à signer les licences d’exportation d’armes, a donné trois fois son feu vert en 2021 pour livrer du matériel aux Émirats arabes unis, "qui ont tendance à réexporter vers des acteurs pas toujours très recommandables", poursuit le rapport. Par contre, dans les faits, aucune trace de ces exportations.

Même "gap" entre exportations autorisées et exportations réelles vers la France: de 2014 à 2021, la Région a octroyé près de 2 000 licences d’armes à destination de la France pour plus de 655 millions mais n’en a réellement exporté que pour 289 millions. Explications ? "Je ne sais pas, sourit Stan Brabant. L’écart est important et c’est troublant. Mais c’est un commerce opaque par nature" Et la collecte d’informations relève, selon l’Observatoire, "d’un puzzle qu’on tente de reconstituer ".

4. Mieux "armer" les contrôleurs

Et à propos de transparence, Amnesty a des recommandations à faire à la Région wallonne. Le rapport du gouvernement sur les licences, toujours publié en retard (le rapport 2021 est sorti il y a 6 mois) doit être rendu public plus vite. En version si possible moins cryptée et plus détaillée, "comme au Parlement flamand ".

Ensuite, les réponses, "de plus en plus brèves " du ministre-président aux députés "renvoient souvent à la sous-commission armement". Qui se réunit à huis clos et à un rythme peu soutenu. "Elle pourrait être renforcée et sortir d’un rôle de contrôle limité et a posteriori", suggère François Graas, coordinateur de campagne chez Amnesty. Par ailleurs, "la commission d’avis sur les licences d’armes (NDLR: qui, selon une enquête de Médor, aurait été recadrée par le ministre-président) est composée de 6 membres à voix délibératives dont 3 sont employés par la Région ", souligne François Graas.

En résumé, "de s choses ont évolué, on n’exporte presque plus vers l’Arabie Saoudite. Mais le problème reste grave et profond. Il y a moyen d’aller plus loin. On vote dans un an. Mais on peut ne pas attendre et agir entre-temps pour s’améliorer."

(*) Publié en collaboration avec la Coordination nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), la Ligue des Droits Humains (LDH) et Vredesactie.