Affaire Hadja Lahbib : le PS et Ecolo ont changé de stratégie, la motion exigeant la démission de la ministre ne sera pas votée

1. Aux origines du problème

L’affaire éclate, le 13 juin, suite à la réception à l’Hôtel de ville de Bruxelles du maire de Téhéran, Alireza Zakani, aussi surnommé “Le Boucher de Téhéran”.

En séance plénière, Hadja Lahbib charge le Secrétaire d’État bruxellois Pascal Smet (Vooruit) qu’elle estime responsable de l’invitation de ces Iraniens. Trois jours plus tard, il démissionne.

Hélas, de nouvelles révélations contredisent certains propos d’Hadja Lahbib. Il apparaît même que des membres de la délégation iranienne ont espionné des opposants qui manifestaient à Bruxelles, dont la députée Darya Safai (N-VA).

Or, la ministre des Affaires étrangères porte bien une responsabilité politique dans l’octroi des 14 visas. Et des contradictions apparaissent à l’analyse de ses explications au Parlement, notamment en ce qui concerne le screening de la délégation.

2. La Vivaldi se fracture sur le cas Lahbib

Dans les rangs d’Écolo, tous ont en mémoire l’intransigeance du MR face aux faits qui ont poussé Sarah Schlitz à la démission. Dans les rangs socialistes, peu acceptent que Pascal Smet soit le seul à porter une responsabilité dans ce fiasco.

Il n’en faut pas davantage pour fracturer la Vivaldi. D’autant que derrière l’attitude véhémente d’Hadja Lahbib plane, selon certains socialistes et écologistes, l’ombre du président du MR, Georges-Louis Bouchez. Son ton insupporte certains membres du gouvernement. “Il y a une attitude permanente du MR qui n’est pas correcte depuis des mois et dont les conséquences s’expriment maintenant”, nous confiait la semaine dernière un cacique. Au travers d’Hadja Lahbib, c’est aussi Georges-Louis Bouchez qui est visé.

3.Elle s’explique… mais ne convainc pas

Après ses propos incendiaires, la ministre Lahbib s’explique en commission des Relations extérieures. Aux côtés d’Alexander De Croo, elle change de ton, mais aussi de version. Elle explique l’octroi des visas par un contexte particulier. Les refuser aurait été vécu comme une “humiliation” par l’Iran, alors que la Belgique entend maintenir les canaux de communication qu’elle a ouverts durant les “longues, difficiles et pénibles” négociations qui ont mené à la libération d’Olivier Vandecasteele.

Si Alexander De Croo a convaincu sa majorité, les socialistes et les Verts montreront une intransigeance rare vis-à-vis d’Hadja Lahbib. “Le dossier est accablant et les réponses ne sont que peu satisfaisantes”, flingue le député Malik Ben Achour (PS) mercredi dernier. “Il faut faire toute la transparence”, ajoute Samuel Cogolati (Écolo).

4. Elle s’excuse… mais ne convainc pas

Pour Alexander De Croo, “l’incident est clos”. Mais l’opposition, les socialistes et les écologistes obtiennent une troisième audition.

Des excuses sont alors attendues. Elles arriveront à plusieurs reprises : “Je vous prie de m’excuser pour mon manque de clarté”, a lancé, par exemple, Hadja Lahbib ce lundi soir. Malgré cela, les Verts et les socialistes se montrent à nouveau insatisfaits. Ce qu’ils souhaitent ? Une démission !

Mais tant du côté d’Hadja Lahbib que dans les rangs libéraux, on ne cède pas. On estime qu’elle n’a pas menti et qu’elle n’a pas commis d’erreurs.

Dans les états-majors des partis, les téléphones chauffent ce mardi. Le vote d’une motion demandant la démission d’Hadja Lahbib suite à une abstention des socialistes et des écologistes serait synonyme de chute du gouvernement. Tant du côté du PS, que d’Écolo-Groen, on annonce alors que la motion pure et simple sera quand même votée. La contorsion trouvée ? “Il n’est pas question de jouer avec la crédibilité et la stabilité du pays.”

Plus tôt dans la journée, Alexander De Croo avait annoncé qu’il était “important de bien tourner la page”. Sauf surprise, son vœu sera exaucé ce jeudi…