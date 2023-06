Pour stabiliser les finances communales, "tout le monde devra faire sa part", insiste le ministre Collignon

Rien de neuf pour le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS). Il fait le même constat: on observe une dégradation des finances communales, même si le niveau d’alerte n’est pas le même partout. D’où les plans Oxygène: un peu plus d’un milliard d’euros mobilisés pour faciliter l’emprunt sur 20 à 30 ans dans les Communes les plus enlisées. "On a quand même modifié la trajectoire d’endettement de la Wallonie pour ça ", rappelle le ministre.

Il relève au passage un certain paradoxe: "Belfius souligne l’utilité des plans Oxygène, mais ne participe pas à leur financement. C’est ING qui a répondu à l’appel d’offres l’an passé et cette année ". Mais Belfius peut toujours monter dans le train, s’empresse-t-il d’ajouter. "On cherche encore un partenaire…"

OK, la Région soutient les Communes. Pourquoi ? D’autant que ça ne règle pas tout.

1. Pas sans les Communes

"J’ai essayé de faire une législature de soudure", résume Christophe Collignon. Un soutien financier poussé au maximum des capacités wallonnes, trois décrets qui simplifient la vie administrative des Communes, des moyens considérables injectés dans des programmes d’investissement (Cœur de village, politique des grandes villes, etc.)

"On n’a jamais autant fait pour aider les Communes. Parce qu’elles sont non seulement des moteurs de la démocratie, mais aussi des moteurs d’investissement. Elles sont le réceptacle des plans de relance. Sans elles, il n’y pas de redéploiement wallon… " Voilà le "pourquoi". Mais quel que soit l’intensité de l’effort, les recettes propres des Communes sont quand même en baisse.

2. "Du collectif et du basculant"

"Ce qu’on a entrepris avec le plan Oxygène, ce n’est pas l’idéal. Plus globalement, tout ce qu’on a pu mettre en place ne suffit pas, je l’admets humblement. On a besoin de réformes basculantes", prévient à nouveau le ministre. C’est en effet sa conviction depuis un bon moment déjà. "Il faudra collectivement prendre ses responsabilités: tout le monde devra faire un effort. "

Tout le monde, c’est qui ? Le fédéral, déjà. On ne sait toujours mesurer avec exactitude à quel point le transfert de charges du fédéral vers les Communes (zones de secours, etc.) a fait chavirer la neutralité budgétaire. Ou plutôt, les calculs des uns se heurtent aux calculs des autres. "Un organisme neutre doit valider les chiffres. La Cour des comptes me paraît indiquée", estime Christophe Collignon.

Par contre, ce n’est pas le fédéral qui assumera la charge croissante des CPAS (et donc des Communes). Le ministre wallon pense qu’il serait "courageux", de la part de la Région, de soulager les communes de leur part de financement du revenu d’intégration, soit 40% actuellement. "On doit pouvoir trouver un mécanisme via le Fonds spécial de l’aide sociale. En tout cas, le fédéral ne va pas financer 100% du RIS."

Enfin, les Communes doivent, elles aussi, faire leur propre analyse, rationaliser certaines charges, travailler davantage dans la supracommunalité, etc.

3. Pensions: "un droit floué"

Quant au dossier du financement des pensions des agents communaux, "compliqué, impossible à résoudre", il n’y a pas à tortiller: "Les Communes ne peuvent plus assumer seules le financement, elles doivent rejoindre le pot commun de la sécurité sociale".

Mais avant ça, le ministre veut saisir le Codeco pour tromperie sur la marchandise de la part du fédéral, en quelque sorte. "C’est un système inique pour les pouvoirs locaux. Le fédéral a mis en place la cotisation de responsabilisation. Ensuite, on a promis d’alléger cette charge si on passait par un deuxième pilier. Et puis on a réduit considérablement cet avantage. On a changé les règles en cours de route. C’est injuste et c’est un droit floué. Le fédéral doit assumer ce qu’il a annoncé."