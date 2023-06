Germain Mugemangango (PTB) : “Si Hadja Lahbib a menti, elle doit en payer les conséquences”

Dans un dossier qui agite la politique fédérale depuis la semaine dernière, le PTB “attend de la transparence”. “Jusqu’à maintenant, on voit qu’il y a des versions qui diffèrent, ce qui pose problème. Mais, manifestement, il y a des éléments qui sont faux. Il y a des contre-vérités. Quand elle dit, par exemple, qu’elle avait reçu l’avis de l’OCAM concernant l’octroi des visas, on voit que ce n’est pas vrai”, souligne le député wallon. “Et s’il est avéré qu’elle a menti, elle va devoir prendre ses responsabilités politiques et en payer les conséquences."

Pour l’élu du PTB, la ministre des Affaires étrangères n’est sans doute plus à sa place dans le gouvernement De Croo. Et l’homme de prendre l’exemple de l’Ecolo Sarah Schlitz qui avait dû démissionner à la suite de la polémique qui entoure ses communications publiques. “Il y a une jurisprudence politique dans ce gouvernement”, rappelle-t-il. “Le MR lui-même a poussé à la démission de Sarah Schlitz. Si un ministre qui ment doit démissionner, il faut que le président du MR fasse respecter la même règle” pour Hadja Lahbib.

S’il assure ne pas souhaiter que la Vivaldi tombe, Germain Mugemangango veut surtout “que ce gouvernement prenne de bonnes décisions pour les citoyens” : “Le dossier concernant Hadja Lahbib pourrit le gouvernement […] On (le PTB, NDLR) critique les décisions qui vont impacter négativement les citoyens. Quand on prend l’énergie, on voit à quel point ce gouvernement a été absent dans l’aide aux citoyens : il est temps qu’il se reprenne. Un gouvernement qui décide d’avoir la maîtrise du secteur et d’aider les citoyens, il aurait le soutien (du PTB, NDLR) par rapport aux mesures qu’il prend. Mais actuellement, ce n’est pas le cas."