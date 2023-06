Maxime Prévot et Les Engagés tirent la “sonnette d’alarme” : “Des propriétaires de terrains vont être lésés”

Maxime Prévot, pourquoi ce SDT vous pose-t-il problème ?

En ma qualité de président des Engagés, je tire la sonnette d’alarme par rapport aux effets collatéraux pervers du SDT tel qu’il est actuellement soumis à l’enquête publique.

Celui-ci n’est-il pas légitime ?

Si, évidemment. Et même souhaitable. Les enjeux de la réduction de l’artificialisation des sols, de la lutte contre l’étalement urbain dans la perspective du “stop béton” de 2050 sont évidemment des objectifs auxquels on souscrit. Mais il y a des éléments de forme et de fond qui posent réellement problème.

Concrètement, quels sont-ils ?

Pour la précédente mouture du SDT (NDLR : qui a été avortée suite un recours de la ville d’Andenne), le gouvernement avait donné quatre mois aux Communes. Ici, il n’a offert que 60 jours pour permettre aux citoyens de se plonger dans une matière abrupte, indigeste. On sent bien que la motivation est liée au calendrier politique. Ils veulent essayer que le dossier soit bouclé avant d’entrer dans la période turbulente préélectorale.

L’autre problème de forme, c’est qu’une fois le SDT adopté, les Communes ne disposeront que de cinq ans pour adapter leur propre schéma. Or, pour les 262 communes, il n’y a qu’une vingtaine de bureaux agréés pour réaliser ce type d’étude. Ce délai est bien trop court.

Le SDT proposé est-il pour autant problématique ?

Oui, les enjeux de fond m’inquiètent. Je suis d’ailleurs surpris que ce soit un ministre libéral qui porte un dossier susceptible de générer ni plus ni moins qu’une expropriation larvée de la propriété d’autrui.

Votre propos est sévère…

Le principe qui structure la réflexion de ce SDT repose sur des centralités. Pour faire simple, il y a des zones déjà plus densément peuplées qui sont destinées à devenir des lieux où l’on concentrera les habitats futurs. Mais tout ce qui n’est pas dans ces périmètres de centralité est assimilé à des zones dites excentrées.

Pour les zones de centralité, les propriétaires qui ont aujourd’hui des terrains à bâtir peuvent se frotter les mains. À l’inverse, tous les citoyens qui ont acquis des terrains dans les zones excentrées, c’est-à-dire les villages, vont se retrouver avec une incertitude. Sans que cette perte de valeur du terrain ne soit compensée par la Région.

Pour vous, la Wallonie devrait pouvoir les indemniser ?

La Flandre a adopté un principe similaire, mais sans se mettre la tête dans le sable. Ils ont décidé de verser 100 millions par an dans un fonds qui compensera les propriétaires privés lésés par cette nouvelle politique d’aménagement du territoire.

Mais vu ses capacités budgétaires actuelles, la Wallonie ne pourrait pas le faire…

La Wallonie est dans le déni. Non seulement elle ne prévoit aucune compensation. Mais elle nie même qu’il puisse y avoir un risque.

Or, le SDT prévoit qu’il n’y aura qu’un permis sur quatre, soit une habitation sur quatre, qui pourra être réalisée dans les zones excentrées.

Cela signifie que les collèges vont être tenus à une sorte de quota. C’est la porte ouverte au retour de la politique clientéliste des petits amis.

Si la Wallonie n’a pas financièrement la capacité de compenser, alors elle ne doit pas mettre en œuvre un mécanisme de spoliation potentiel.

Le gouvernement wallon doit revoir sa copie ?

Le temps d’un projet comme celui-ci ne peut pas être le temps électoral.

Les promoteurs immobiliers sont les plus gros propriétaires fonciers. Que répondrez-vous à ceux qui vous reprocheront de faire leur jeu ?

Je ne fais certainement pas le jeu des promoteurs. Je veux éviter que l’on dame le pion à des petits propriétaires qui ne se rendent pas compte que des décisions qui sont en train d’être prises pourront réduire la portée des programmes urbanistiques sur les terrains dont ils sont propriétaires.

Et à l’inverse, je rappelle qu’on impose aux promoteurs immobiliers de devoir réserver 40 % des unités de logement pour des logements publics dès que le programme dépasse les 32 unités. C’est un non-sens économique qui ne permettra pas aux entrepreneurs, avec l’explosion du coût des matériaux, de pouvoir tenir le coup. Et l’on risque d’avoir un effet pervers : au lieu d’avoir des programmes denses dans les cœurs de ville, il y aura des limitations pour ne jamais dépasser ce seuil de 32 unités.

Théoriquement, ce SDT est indicatif…

C’est oublier qu’en parallèle, nous avons actuellement une réforme du Code du développement territorial, qui va finalement donner un caractère quasi contraignant au SDT. Puisqu’il sera possible de refuser un projet parce qu’il n’est pas en phase avec ce document. C’est aussi un piège.

Enfin, on peut remarquer que la Wallonie délaisse totalement les provinces du Brabant wallon, de Namur et de Luxembourg. Les seuls endroits où des pôles majeurs sont reconnus, c’est sur la dorsale wallonne. C’est compréhensible et légitime pour Liège et Charleroi.

Mais on constate qu’on a artificiellement créé un nouveau pôle majeur sorti de nulle part : Mons-La Louvière. Et ce qui est censé distinguer un pôle majeur, c’est sa capacité d’accueillir des sièges d’entreprises et de nourrir des relations internationales. On observe donc le retour de la vieille politique dans les arbitrages territoriaux qui ont été faits.

Affaire des visas : “Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, est dans le déni”

Depuis plusieurs jours, Hadja Lahbib est dans la tourmente : “Je constate que Sarah Schlitz a démissionné pour moins que ça. Tout comme Pascal Smet”, analyse Maxime Prévot. “Finalement, la principale faute est surtout d’avoir octroyé ces visas. Ces visas n’ont pas été accordés qu’au “boucher de Téhéran”. Mais bien à une délégation de 14 personnes, dont une série est issue des services secrets iraniens. Ils ont pu venir au cœur de la capitale européenne, où l’opposition iranienne démocratique est présente. Des gens ont été fliqués avec un potentiel danger pour eux et leurs familles. On est dans tout autre chose qu’un problème de logo sur le courrier d’une ASBL subsidiée… Je pense que chacun doit avoir sa conception de l’intégrité morale avec laquelle son mandat est exercé. Mais quand j’entends le président du MR, Georges-Louis Bouchez, clamer qu’aucune faute n’a été commise, c’est du déni.”

Face à une éventuelle chute du gouvernement, Maxime Prévot reste lucide. “La vocation des Engagés n’est pas de rester dans l’opposition”, explique-t-il. “Nous avons fait le choix de l’opposition parce que nous estimions qu’il fallait oser se remettre en cause, réinterroger sa doctrine et veiller à développer un projet qui soit en phase avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Les autres partis politiques, eux, continuent à être les héritiers d’une doctrine conçue à un temps où l’on ne parlait pas d’enjeux climatiques ou de numérique… En 2024, nous avons clairement la volonté de revenir aux affaires grâce à la confiance des gens. Mais le principal enjeu qui guide mon engagement, c’est d’abord l’intérêt de la population plus que celui des partis. Et nous n’avons pas vocation à être le bouche-trou de service en fonction des difficultés des autres.”

LE SDT, c’est quoi ?

LE SDT Le schéma de développement du territoire, c’est le document d’orientation qui détermine la stratégie territoriale pour la Wallonie.

POURQUOI Selon le gouvernement, son but est “d’optimiser le territoire en maîtrisant l’artificialisation et en luttant contre l’étalement urbain”.

VOTRE OPINION La population est invitée à remettre son avis sur ce projet par le biais d’une enquête publique qui se déroule actuellement jusqu’au 14 juillet 2023.

LE CONCEPT La Wallonie a créé le concept de centralités comme clef de voûte de cette politique d’aménagement du territoire. Le SDT en distingue trois types : les centralités urbaines de pôles, les centralités urbaines et les centralités villageoises. Dans ces zones, l’habitat sera densifié. Les Communes auront cinq ans pour définir leur propre schéma de développement. Mais, sans version communale, c’est le plan régional, et les centralités qui y sont reprises, qui s’imposera, par défaut.