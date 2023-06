Mort du chanteur Claude Barzotti à 69 ans ce samedi 24 juin 2023

Après plusieurs semaines d’hospitalisation, il souhaitait mourir chez lui

Selon les premières informations, Claude Barzotti est mort chez lui, dans son lit, entouré de ses deux filles, dans sa villa de Court-Saint-Etienne (dans la province du Brabant wallon). Après plusieurs semaines d’hospitalisation à l’hôpital Erasme de Bruxelles, il avait décidé à la fin du mois de mars dernier de rentrer finir ses jours à la maison.

Grand romantique, celui qui devait célébrer ses 70 ans le 23 juillet prochain avait particulièrement marqué les années 80 – son tube Madame a été vendu à plus de 1,7 million d’exemplaires – après avoir travaillé durant neuf ans comme directeur artistique chez Vogue.

Reconverti un temps dans le bâtiment, Claude Barzotti retrouvait son public régulièrement, au cours des tournées nostalgiques. En 2020, il avait décidé de mettre un point final à sa carrière en raison de graves problèmes de santé. “L’alcool a détruit ma carrière et m’a détruit tout court”, j’ai commencé à boire quand j’ai eu 33 ans contre le stress”, avait-il confié dans une interview accordée à La Libre.

”Je ne tiens même plus debout… Je suis gravement malade”

En décembre 2020, Claude Barzotti avait ensuite accordé une interview à France dimanche. “Je ne tiens même plus debout… Je suis gravement malade. Je souffre actuellement d’une terrible pancréatite (inflammation du pancréas, NDLR) qui m’oblige à me rendre tous les jours à l’hôpital”, avait-il dit, avant de préciser qu’il y séjournait parfois plusieurs nuits d’affilée. “En fait, ça fait plus d’un an que j’y passe tout mon temps pour des problèmes liés également au foie, à l’estomac et au cœur. Pour mes problèmes d’alcool aussi. Les médecins sont de moins en moins optimistes. Ils m’ont annoncé que ça devenait très compliqué et qu’ils n’avaient jamais vu ça.”

"C'était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac"

"Barzotti préférait qu'on le qualifie de chanteur d'émotion plutôt que romantique. C'était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac", a détaillé son manager Laurent Comtat.