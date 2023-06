Affaire des visas : face aux exigences du MR pour “sauver” Hajda Lahbib, Alexander De Croo et les six autres partis de la Vivaldi font bloc !

Face à ces collègues, David Clarinval, vice-premier MR, a demandé que le texte que lira Hadja Lahbib à la Chambre ce lundi fasse déjà l’objet d’une concertation entre l’ensemble des partis de la Vivaldi. Objectif ? Trouver un accord politique au sein de la majorité et enterrer définitivement l’affaire des visas.

Dans les rangs socialistes et écologistes, c’est la consternation. À bonne source, on apprend que Pierre-Yves Dermagne et Georges Gilkinet s’y sont catégoriquement opposés. Le PS aurait notamment considéré que c’était désormais au Parlement de se prononcer. Et que la seule manière pour Hadja Lahbib de s’en sortir, c’était “d’être à la hauteur des enjeux”.

Les socialistes et les écologistes ont notamment estimé que la ministre Lahbib devait assumer “une forme de coresponsabilité” et “qu’elle devait reconnaître ses erreurs sans rejeter la faute sur les autres”. Dans les rangs écologistes, on aurait lancé notamment qu’il n’était “pas acceptable” que le gouvernement soit pris “en otage”.

La famille libérale divisée

Plus surprenant, la famille libérale est apparue divisée sur le sujet. Vincent Van Quickenborne, vice-premier Open VLD, aurait lancé à ses collègues que Hadja Lahbib “avait son sort entre les mains” et qu’elle devait le faire de manière indépendante… “sans écouter Georges-Louis Bouchez”.

Alexander De Croo a donc dû constater qu’il n’y avait pas d’accord possible ce vendredi. “J’ai fait le maximum que je pouvais faire”, aurait-il lancé à David Clarinval. “C’est à vous d’assurer lundi.”

À bonne source, on apprend aussi que le Premier ministre s’est montré passablement énervé par les dernières déclarations de Georges-Louis Bouchez, dont celles qui sous-entendraient que la responsabilité de la délivrance des visas était partagée entre les cabinets de la ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre.

La politique de la chaise vide ?

Face à ce bloc, David Clarinval aurait affirmé qu’il allait en référer à ses instances. Et a laissé sous-entendre aux autres vice-Premiers que le MR pourrait pratiquer la politique de la chaise vide lors du conclave fiscal.

À tel point que Vincent Van Peteghem s’est interrogé publiquement sur “l’utilité” d’un conclave de deux jours avec un partenaire absent, ou du moins un partenaire qui refuse de négocier…

Quand Vincent Van Quickenborne et Frank Vandenbroucke en viennent presque aux mains…

Par ailleurs, le kern de mercredi soir, qui suivait l’audition de Hadja Lahbib et d’Alexander De Croo au Parlement, s’est terminé par un «incident» entre les vice-premiers ministres Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Le vice-premier socialiste flamand s’est emporté «verbalement et physiquement». Vincent Van Quickenborne parle d’un «incident» qu’il «ne prend pas à la légère», mais affirme être en pourparlers avec Vandenbroucke. Ce dernier s’est déjà excusé entre-temps, mais selon son porte-parole, il ne s’est pas passé grand-chose.

Visiblement, Frank Vandenbroucke aurait saisi les bras de Van Quickenborne et l’aurait poussé contre le mur, après quoi le socialiste l’aurait réprimandé.

Si un autre vice-premier ministre nous confirme l’incident, il estime qu’il s’agissait davantage d’une dispute tendue, «comme il en arrive parfois dans des débats animés» que d’une bagarre.

L’objet de la dispute? Frank Vandenbroucke n’aurait pas apprécié que Vincent Van Quickenborne quitte la table alors que l’on discutait d’un dossier sur les suppléments d’honoraires pour les médecins.

Définitivement, l’ambiance est électrique au sein de la Vivaldi…