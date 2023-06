Hadja Lahbib obtient trois jours de répit dans l’affaire des visas : les coulisses d’une journée pleine de rebondissements

Alors que la majorité gouvernementale se déchire sur le cas Hadja Lahbib, Le Premier ministre Alexander De Croo a déclaré que… “l’incident était clos”.

“Les procédures parlementaires sont importantes. Et si le Parlement demande que les ministres fassent la clarté, ils doivent le faire. Et s’ils veulent le refaire, c’est possible. Mais l’incident d’hier est bel et bien clos”, a assuré Alexander De Croo devant un hémicycle où Hadja Lahbib brillait par son absence et où seule la famille libérale semblait accepter son propos.

Le tout dans une séance de questions au ton irréaliste, car ces dernières ne pouvaient officiellement pas porter sur le fond du dossier iranien. En vertu du règlement, le sujet ne pouvait être abordé parce que les motions, déposées dans le cadre des interpellations de mercredi, n’ont pas encore fait l’objet d’un vote.

Un gouvernement complètement fracturé

Mardi soir, après avoir entendu durant quatre longues heures Hadja Lahbib et Alexander De Croo, la N-VA a déposé une motion demandant la démission de la ministre.

Pour évacuer les motions de l’opposition, la majorité dépose traditionnellement une motion “pure et simple”. Si l’Open VLD a pris cette initiative, le texte n’avait été cosigné que par le MR. Insatisfaits par les explications de Hadja Lahbib, les autres partis de la majorité ont refusé de signer cette motion.

Du côté du gouvernement, la tension était donc à son comble quand, mercredi soir, un conseil des ministres restreint a réuni l’ensemble des vice-Premiers ministres autour d’Alexander De Croo.

Autour de la table, le “désaccord était total”, nous relate-t-on à bonne source. “Face au blocage, le Premier ministre a alors affirmé qu’il allait prendre le temps de différentes concertations.”

Des échanges téléphoniques ont alors eu lieu ce jeudi matin entre les présidents de partis. Georges-Louis Bouchez, visiblement pressé de clôturer cette séquence compliquée pour Hadja Lahbib, aurait même menacé de retirer la prise du gouvernement si le vote de la motion “pure et simple” n’avait pas lieu ce jeudi.

Mais du côté des familles socialiste et écologiste, les présidents ont campé sur leur position. Certains ont estimé qu’il fallait d’abord “des explications”, “des excuses” ou encore “des reconnaissances d’erreurs” devant le Parlement. D’autres ne comprennent pas pourquoi Hadja Lahbib avait continué ses attaques contre le gouvernement bruxellois.

À chaque jour ses nouvelles révélations

Il est midi ce jeudi à la Chambre et l’affaire Lahbib est au cœur des réunions des groupes politiques. Chez Écolo, on affirme rapidement qu’on ne pourra pas, dans l’état, accorder une confiance à Hadja Lahbib.

Au moment de débuter la séance plénière, le PS fait de même : “On demande à Hadja Lahbib de faire un examen de conscience politique”, nous explique Ahmed Laaouej, le chef de groupe PS, lorsqu’on lui demande si la ministre doit démissionner. “Sa crédibilité est entachée. La semaine dernière, elle accablait le gouvernement bruxellois en se dédouanant de toute responsabilité. Désormais, son discours a changé. Et dans l’intervalle, Pascal Smet a pris ses responsabilités. Je rappelle que les visas qu’elle a délivrés ont permis à des barbouzes et des tortionnaires d’entrer sur notre territoire et de filmer des personnes dont les parents sont aujourd’hui menacés en Iran.”

Ahmed Laaouej remarque aussi que “l’opposition pointe l’existence d’un double-standard” quant au fait que Sarah Schlitz avait, elle, dû démissionner pour avoir menti devant le Parlement.

Dans la soirée, c’était le CD&V qui, plus clément, affirmait attendre de la ministre qu’elle donne un “signal clair”.

Prochain épisode ce lundi…

Ce jeudi, de nouveaux éléments ont suscité de nouvelles questions. Selon nos confrères de L’Écho, deux agents iraniens auraient, par exemple, effectué des repérages sécuritaires dans la capitale. Ce jeudi soir, la présidente de la commission des Relations extérieures a fait savoir qu’Hadja Lahbib reviendra s’expliquer lundi après-midi. Le week-end permettra-t-il d’apaiser les tensions ? Alors que l’opposition exige une démission, les familles socialiste et écologiste n’ont pas l’air d’avoir oublié l’intransigeance de Georges-Louis Bouchez vis-à-vis de Pascal Smet ou de Sarah Schlitz…

Georges-Louis Bouchez : “Nous ne voulons pas que le gouvernement tombe”

Si Hadja Lahbib était absente à la Chambre, le président du MR s’est invité en télévision pour défendre le travail de la ministre des Affaires étrangères. Il est apparu dans l’après-midi sur LN24 avant de répondre aux questions de “Jeudi en prime” sur la RTBF.

“Hadja Lahbib n’a pas fait de faute”, a rappelé Georges-Louis Bouchez. “Du côté du MR, on aimerait qu’on revienne aux vrais dossiers et qu’on arrête ces petits jeux. Hadja Lahbib a fait son travail.”

À la question d’une démission possible de la ministre, le président du MR s’est montré également très clair : “Je n’envisage jamais les choses qui sont peu probables, qui sont improbables. Hadja Lahbib n’a pas commis de faute. Quand on ne commet pas de faute, on ne démissionne pas”.

Pour le président du MR, aucune raison non plus de présenter des excuses : “Les seules demandes auxquelles il faut répondre, ce sont les réponses précises aux questions que l’on pose en commission. Donc, on va se soumettre à un travail parlementaire normal”, a conclu Georges-Louis Bouchez qui a également indiqué qu’il “ne voulait pas que le gouvernement tombe”.