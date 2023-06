Finances locales : les Communes wallonnes bientôt à court d’oxygène

Si le ciel n’est pas tombé sur la tête des bourgmestres et des échevins wallons, les perspectives ne sont pas pour autant franchement riantes. Loin de là. Pour au moins trois raisons.

On est à peu près au bout des réserves. Et d’une. Et de deux: les aides régionales qui ont permis d’atteindre l’équilibre sont ponctuelles, pas structurelles. Et de trois: il y avait déjà, il y a toujours et il y aura encore le problème du financement des pensions. "Et là, on entre dans le dur…" résume Arnaud Dessoy, spécialiste des finances publiques chez Belfius.

L’envolée

On était fin 2021 quand les Communes ont préparé leur budget 2022. "On prévoyait un seul dépassement de l’indice pivot. Il y en a eu cinq", rappelle Véronique Goossens, Chief economist chez Belfius. On sait à quel point tout s’est déglingué. L’inflation et la crise énergétique étaient d’ailleurs déjà au menu des analystes il y a un an.

Concrètement, en Wallonie, les dépenses des Communes ont connu une augmentation de leurs dépenses de l’ordre de 16,5%, soit un milliard de plus à financer. L’inflation qui était estimée à 1,6% au budget initial 2022 est passée à près de 10%.

Sans surprise, les dépenses de personnel sont les plus lourdes (5 indexations, 335 millions, +13,7%), suivies des dépenses de fonctionnement dilatées par la folle explosion des coûts énergétiques (+18,2%). Sans oublier les transferts vers les zones de police, de secours et les CPAS: +20% pour ceux-ci, sollicités comme jamais avec la crise ukrainienne, avec aussi un flux de nouveaux ménages aux prises avec des factures de gaz et d’électricité impayables.

Mais les Communes ont aussi confirmé leur statut de plus gros donneurs d’ordre en termes de travaux publics, et ce malgré la hausse des charges d’intérêt. "La dynamique d’investissement est bien là, relève Arnaud Dessoy. Elle a progressé de 60% depuis 2019 (+2,5 milliards). Les coûts de construction ont augmenté de 35% entre-temps..."

Fiscalité : "inespéré"

Du côté des recettes, la courbe est quasi identique à celle des dépenses: +16,3%, soit près d’un milliard aussi. "Une progression inespérée", souligne-t-on chez Belfius. La fiscalité a ramené près de 450 millions de plus (+16,3%), sans que les Communes n’aient eu à gonfler leurs taux. "Pour la taxe additionnelle au précompte immobilier (+10,8%), la progression vient de l’indexation des revenus cadastraux. Et pour les additionnelles à l’IPP (+31,5%), c’est un facteur technique qui a joué", explique Arnaud Dessoy. Le calendrier de versement du SPF Finances a été modifié et les Communes ont reçu le produit de 14 mois au lieu de 12.

Et puis, il y a les apports des prêts Oxygène de la Région wallonne (+200 millions par rapport à l’année précédente pour les Communes en difficulté), l’indexation "+1%" du Fonds des communes (+13,8%) et les dotations et subsides wallons eux aussi majorés (+12,4%).

Sans les prêts, c’est le plongeon

Au final, l’équilibre budgétaire est atteint. "Parfois de justesse", conclut le spécialiste des finances publiques. Les Communes ont même pu dégager ensemble un boni de 35 millions. Mais globalement, la situation se dégrade. Sans les prêts Oxygène, 190 millions en 2022 et 390 millions en 2023, elles sont dans le rouge. Et il a fallu aller chercher dans les réserves.

Le bonus lié à l’IPP (le one shot des 14 mois de rentrées au lieu de 12) ne se reproduira pas. Et l’aide régionale Oxygène s’arrête en 2024. Contrairement aux incertitudes auxquelles seront encore confrontées les Communes (lire ci-contre).