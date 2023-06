Délégation iranienne à Bruxelles: Hadja Lahbib reviendra s'expliquer lundi en commission à la Chambre

Même si le sujet n'était pas inscrit à l'ordre du jour des travaux jeudi, il a plané comme une ombre au-dessus des échanges durant les questions d'actualité et dans les couloirs de l'assemblée. Dans l'opposition, les Engagés, la N-VA et DéFI auraient voulu entendre la ministre. Ils ont déposé des motions allant dans ce sens, mais elles ont été déclarées irrecevables. Les chefs de groupes s'étaient réunis dans l'intervalle et ont convenu d'une nouvelle séance de commission la semaine prochaine.