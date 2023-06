Conflit social chez Delhaize: des négociations au point mort, comme au premier jour…

Blocages ? Huissiers !

Sur le terrain, le personnel ne baisse pas la garde. L’interdiction des piquets, valable pour tous les magasins et centres de distribution en Belgique arrivait à expiration vendredi dernier. "Une ordonnance pour tout le territoire et aussi longue, c’était une première dans un conflit social ", rappelle au passage Myriam Djegham, secrétaire nationale du secteur Commerce à la CNE.

Bref, les manifs et les blocages ont recommencé. Et les huissiers sont revenus. Comme à Genval ce mercredi, ou dans quatre autres magasins mardi.

Localement, les ordonnances recommencent en effet à pleuvoir: le Brabant wallon, Bruxelles, le Hainaut… "C’est le retour des ordonnances édictées tribunal par tribunal, comme au début de la mobilisation, observe Myriam Delmée, présidente du Setca. On prend des coups. Et, en face, il n’y a pas la moindre ouverture. On voit bien que la direction ne veut pas atterrir."

Deux fois "non"

Du côté de Delhaize Belgium, on ne lésine pourtant pas sur le mot "ouverture". "Nous sommes ouverts au dialogue, ouverts pour parler des mesures d’accompagnement pour les collaborateurs concernés, étape par étape. Le plan d’avenir sera mis à l’agenda et on pourra poser toutes les questions ", insiste le porte-parole Roel Dekelver.

En face, on réagit vertement. "Il y a au contraire un refus total de discuter, rétorque Myriam Djegham. En réunion de conciliation la semaine dernière, il n’a même pas été possible de s’entendre sur le respect des conventions collectives en cours, qui étaient à l’ordre du jour."

Quant à poser des questions, la syndicaliste dit en avoir posé deux "sans équivoque " en mai, lors d’une autre réunion en présence du conciliateur fédéral. "1: est-ce que la direction peut garantir le maintien de l’emploi pour ceux qui restent et qui travailleront dans les magasins franchisés ? 2: est-ce qu’on peut laisser partir dignement ceux qui ne veulent pas rester ? On a essuyé un “non”, pour les deux questions. Alors, je ne sais pas où est l’ouverture… "

La direction communique directement avec les employés. Son message: ceci n’est pas une restructuration et le groupe a besoin de tout son personnel.

"Mais ce ne sera plus “son” personnel, renvoie Myriam Djegham. Et à taille égale, entre un magasin franchisé et un magasin intégré, on voit bien qu’il y a 60% de CDIe n moins dans le franchisé. D’ailleurs, certains candidats repreneurs le disent: “Il y a trop de personnel”. "

Sur la table

"Et puis, répondre aux questions, c’est une chose. Mais si c’est pour ne rien convenir ensuite…, soupire Myriam Delmée. Les gens que nous voyons au conseil d’entreprise n’ont strictement aucune pouvoir. On nous envoie des seconds couteaux pour nous expliquer le plan . Et certains n’y connaissent rien. Ceux qui tenaient la concertation à bout de bras, ceux qui connaissaient l’entreprise, les magasins, ils sont partis."

Les syndicats veulent du solide. Du concret. "La procédure Renault permettrait au moins de tout mettre sur la table. Parce que là, sur la table, il n’y a rien. Pas même le sel des cacahuètes", résume Myriam Delmée.

De son côté, la direction continue ses rencontres avec chacun des 300 candidats repreneurs. "On prend le temps: priorité à la qualité, pas à la quantité, souligne Roel Dekelver . On veut le meilleur candidat pour chaque magasin."