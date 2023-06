Visite d'État néerlandaise: les souverains visitent l'entreprise wallonne de satellites Aerospacelab

Le fondateur et CEO Benoit Deper a présenté sa société aux rois Philippe et Willem-Alexander. Ceux-ci ont ensuite été invités à entrer dans la "clean room", une pièce de 600 mètres cubes environ où sont assemblés les satellites dans un environnement complètement stérile. La moindre poussière sur la lentille d'un appareil pourrait en effet avoir des conséquences fâcheuses sur le fonctionnement ultérieur des satellites, explique-t-on.

Une méga-usine est aménagée en ce moment à Charleroi. L'activité devrait y démarrer au troisième trimestre 2025, à raison de 500 satellites par an.

Le succès rapide d'Aerospacelab a été récompensé l'an dernier du prix Scale-up de l'année, décerné par le cabinet de conseil Ernst & Young. Ses solutions d'intelligence géospatiale sont utilisées dans diverses industries, allant de l'agriculture aux secteurs énergétiques, en passant par des institutions européennes. Elle emploie 200 personnes.

Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander et son épouse Maxima effectuent une visite d'Etat de trois jours en Belgique. Les couples royaux doivent encore se rendre à Charleroi mercredi après-midi et à Anvers jeudi.

Belgique et Pays-Bas prônent la coopération en matière de transition énergétique

Les couples royaux belge et néerlandais ont inauguré mercredi matin le Climate Tech Forum sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles. Cet événement, organisé en marge de la visite d'Etat des souverains néerlandais en Belgique, donne la possibilité aux entreprises et institutions d'échanger leurs connaissances et de conclure des collaborations transfrontalières dans le domaine de la transition climatique et énergétique.

"Pour accompagner cette transition, nous comptons sur les nouvelles technologies. Les défis sont énormes, mais ils offrent aussi de nombreuses opportunités", a déclaré le roi des Belges à l'ouverture du forum.

Quelque cinq cents institutions, organisations et entreprises participent au Climate Tech Forum dans la Gare maritime. Elles recherchent avant tout des solutions technologiques pour permettre la transition nécessaire.

L'hydrogène vert fait l'objet d'une attention particulière lors de cet événement. La Belgique et les Pays-Bas ont en effet l'ambition de jouer un rôle de pionnier en Europe dans la production d'hydrogène vert. Les autres thèmes du forum sont la construction climatiquement neutre, l'agriculture tournée vers l'avenir et la mobilité intelligente et durable.

Dans un bref discours, le roi Philippe de Belgique et le roi Willem-Alexander des Pays-Bas ont souligné l'importance d'une coopération croisée entre les deux pays voisins.

Le fait que les deux Etats soient confrontés à une révolution technologique "n'est en soi pas nouveau, mais pour la première fois dans l'histoire cette ambition est portée par des objectifs climatiques et la transition vers l'énergie renouvelable", a indiqué le roi Philippe. "Nos entrepreneurs, décideurs politiques et experts choisissent résolument la voie à suivre. Ce forum est donc aussi la formule parfaite pour faire se rencontrer des acteurs du changement inspirants provenant à la fois des Pays-Bas et de Belgique."

"Il ne s'agit plus seulement d'une dynamique économique, il s'agit aussi de la nécessité de rendre notre économie considérablement plus durable", a pour sa part déclaré le roi Willem-Alexander. "Un changement qui a un impact profond sur notre vie, peut-être encore plus fort que pour nos ancêtres qui ont façonné la révolution industrielle. Nous avons besoin l'un de l'autre en tant que partenaires européens."