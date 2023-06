La Vivaldi fracturée : PS et Écolo attaquent frontalement Hadja Lahbib

Face aux députés, le Premier ministre s’est accroché à un argument : il ne fallait pas mettre à mal des mois de pourparlers avec les Iraniens alors que des Européens croupissent toujours dans l’enfer des geôles iraniennes.

”Est-ce qu’une vie vaut bien un visa ? Évidemment !” a lancé Alexander De Croo. “Au moment où la délégation iranienne se présente à l’ambassade de Téhéran le 7 juin, nous sommes quelques jours après la libération d’Olivier Vandecasteele et d’autres Européens. Dans ce contexte, mon cabinet examine cette demande en poursuivant le raisonnement suivant : nous voulons poursuivre les pourparlers… Il existe une chance, aussi ténue soit elle, d’améliorer le sort du Dr Ahmedreza Djalali de la VUB. Nous avons intérêt à garder ce canal de communication ouvert.”

Une délégation de barbouzes ?

Selon plusieurs témoignages et des images diffusées par la RTBF, des membres de la délégation ont espionné les opposants iraniens qui manifestaient à Bruxelles, dont la députée Darya Safai (N-VA).

La ministre des Affaires étrangères est revenue sur la composition de cette large délégation et les mesures de sécurité prises. Elle insiste : il n’y avait pas de menaces sur la sécurité nationale.

”Je voudrais insister sur le fait que tous les contrôles ont été effectués”, a expliqué Hadja Lahbib. “D’aucuns ont été témoins d’un comportement menaçant à l’encontre de manifestants, dont certains ont été filmés. Je tiens à souligner que la Sûreté de l’État a procédé au screening des 14 membres de la délégation. Mais je ne peux exclure que d’autres Iraniens étaient présents. Ils peuvent avoir obtenu un visa d’autres pays.”

Deux versions contradictoires

Avec des trémolos dans la voix, Hadja Lahbib affirme durant les 4 heures d’audition qu’elle n’a jamais changé de version. Pourtant, jeudi dernier, elle expliquait que le Gouvernement bruxellois n’aurait jamais dû inviter cette délégation. Et n’avait pas hésité à charger Pascal Smet. “Il fallait maintenir le dialogue avec l’Iran plutôt que le rompre, pour permettre à la libération d’autres Européens”, explique-t-elle désormais pour justifier l’octroi des visas. “Les négociations ont été longues, pénibles et difficiles. D’autres détenus, dont le professeur Jalllali, sont encore incarcérés en Iran. Nous restons mobilisés, pour lui, comme pour la vingtaine d’autres Européens arbitrairement détenus.”

Une fracture au sein de la majorité

Assez logiquement, la N-VA, Défi et Les Engagés ont fustigé les réponses d’Hadja Lahbib, jugées trop vagues, et ont pointé une série de zones d’ombre.

Plus étonnement, la charge a également été violente dans les rangs de Vooruit, Écolo, Groen et du PS.

”Ce changement de narratif n’est pas acceptable”, a lancé le député PS Malik Ben Achour. “Aujourd’hui, on reconnaît la voix de votre cabinet. Mais jeudi, c’était la voix de votre président de parti. Mais ce qui est le cœur du problème, c’est qu’en délivrant ces visas dans l’urgence, vous avez donné carte blanche à des barbouzes. À des agents du régime iranien, pour faire durant trois jours, en” open bar”, leur sale boulot dans notre pays.”

Samuel Cogolati, député Écolo, n’a pas été plus tendre : “Pourquoi ne pas avoir dit la vérité dès jeudi dernier ?” a-t-il lancé. “Comment se fait-il que nous sommes passés de 4 délégués le 20 mars à 14 personnes. Avec des visas qui ne correspondaient pas à la liste d’invités ? Au-delà de tout l’imbroglio institutionnel, le mal est fait pour les familles d’exilés iraniens qui sont sur notre territoire.”

Des positions inhabituelles de la part de partis membres d’une majorité, liés par une solidarité gouvernementale. Mais comme le souligne un cacique, il y a “depuis des mois une attitude permanente du MR qui n’a pas été correcte… Les conséquences s’expriment maintenant.”

Comme pour l’affaire Sarah Schlitz, le débat et le vote d’une motion ont été reportés

La N-VA, qui estime que Hadja Lahbib a menti au Parlement, a déposé une motion demandant la démission de la ministre. En théorie, pour évacuer les motions de l’opposition, la majorité dépose à son tour une motion pure et simple. Mais si l’Open VLD a pris cette initiative, le texte n’a été cosigné que par le MR…. à la manière de ce qui s’était passé pour l’ex-secrétaire d’État Sarah Schlitz.

Le débat devrait donc se poursuivre ce jeudi en plénière et DéFI a annoncé qu’il déposerait une demande d’interpellation. “Aujourd’hui, vous vous êtes perdue dans vos justifications”, a lancé la députée DéFI Sophie Rohonyi. “Le pire dans tout cela, c’est que vous avez continué à nous mentir. Le premier mensonge, c’est quand vous affirmez que tous les membres de la délégation ont été invités, ce qui est faux ! Huit membres de la délégation n’ont pas été invités, mais ont pu obtenir leur visa.”

Parmi les autres contradictions pointées du doigt par l’opposition, il y a le fait que la ministre se retranche derrière un avis de l’OCAM concluant à la faiblesse du risque que représentait cette délégation. Or, celui-ci date du 9 juin… soit le lendemain du jour où les visas ont été octroyés à l’ambassade de Téhéran.

Pour Georges Dallemagne, député Les Engagés, la faute de la ministre est lourde : “On s’est laissé engouffrer dans ce piège. La délégation qui est arrivée n’a, pour l’essentiel, plus grand-chose à voir avec ce forum. Elle s’est baladée dans nos rues, a menacé nos ressortissants, les a filmés et s’est vantée à Téhéran de les avoir filmés. Ça, c’est le piège qui nous a été tendu. Parce que les contrôles réalisés ont été succincts. Comment voulez-vous qu’entre le 7 et le 8 juin, on puisse décemment interroger l’Office des Étrangers, l’Ocam ou encore la Sûreté de l’État ?”

Affaire de la délégation iranienne à Bruxelles : tout comprendre en 5 chapitres

1. La genèse d’un scandale

L’affaire éclate, le 13 juin, suite à la réception à l’Hôtel de ville de Bruxelles du maire de Téhéran, Alireza Zakani. Une réception en marge du Brussels Urban Summit 2023. “Zakani est l’ancien responsable de l’organisation estudiantine Basij (SBO)”, dénonce directement la députée Darya Safai (N-VA). “Le SBO a été sanctionné le 22 mai 2023 par l’Union européenne pour des violations graves aux droits de l’homme. Comment est-il possible que le patron d’une telle organisation puisse obtenir un visa pour la Belgique et venir à Bruxelles ?”, s’insurge-t-elle.

2. Hadja Lahbib charge Pascal Smet

En séance plénière, jeudi dernier, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) confirme que des visas “à territorialité limitée” ont été délivrés à une délégation iranienne de 14 personnes, dont le maire de Téhéran. Ces visas ont été octroyés “pour l’événement et uniquement pour l’événement”, a précisé la ministre. Mais durant ces explications, la cheffe de la diplomatie belge a vivement pointé l’insistance du secrétaire d’État en charge de Relations internationales Pascal Smet (Vooruit), pour inviter ces personnes malgré l’avis négatif formulé par les Affaires étrangères belges.

3. Pascal Smet démissionne !

Vendredi, l’affaire rebondit au Parlement bruxellois. Pascal Smet, a longuement défendu sa cause devant les députés bruxellois, en expliquant en détail sa ligne de conduite dans le dossier. Le secrétaire d’État soutient n’avoir exercé aucune pression sur les Affaires étrangères. Le secrétaire d’État dit avoir remis au Parlement tous les documents reçus et envoyés par lui-même attestant des échanges qu’il a eus en matière d’invitations et de délivrance de visas aux représentants iraniens. “Il ressort très clairement de ces échanges que nous ne nous opposerions aucunement à un éventuel refus, mais que les dossiers seraient évalués et traités en fonction de leurs mérites propres et conformément à la procédure ordinaire”, a-t-il souligné à ce propos.

Coup de théâtre ce dimanche : Pascal Smet annonce sa démission. Un fait en particulier l’a poussé à faire ce choix : il ressort d’un courriel que la Région bruxelloise a pris en charge les frais d’hébergement de membres la délégation de Téhéran ainsi que celle de Kazan en Russie, comme elle l’a fait pour les autres invités.

4. La conversation téléphonique

Le 20 mars, un haut responsable de la diplomatie belge avait jugé qu’une telle visite “n’est pas du tout opportune dans les circonstances actuelles”. Le cabinet de Pascal Smet et l’administration régionale auraient alors endossé cette analyse. Mais le 10 mai, une conversation téléphonique entre Pascal Smet et Hadja Lahbib semble changer la donne. Un mail d’un collaborateur de Pascal Smet indiquerait même que les Affaires étrangères n’allaient pas bloquer ou refuser les visas.

5. Des visas délivrés en 24 heures

À l’ambassade de Belgique à Téhéran, 13 ou 14 visas ont été demandés le 7 juin par la délégation iranienne. Ceux-ci seront livrés en 24 heures, mais la ministre affirme qu’un screening a été effectué.

On ne l’apprendra que cette semaine, mais le cabinet Lahbib a consulté le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo, à propos de la venue de cette délégation iranienne à Bruxelles. Officiellement, le cabinet d’Alexander De Croo s’est alors rangé à l’avis de la ministre des Affaires étrangères selon lequel la Belgique n’avait diplomatiquement pas d’autre choix que de délivrer des visas suite à l’envoi d’une invitation officielle du gouvernement bruxellois. Selon le “16”, un refus de visa “aurait été vécu comme une humiliation” par Téhéran. G.BARK avec Belga