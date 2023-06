L'affaire éclate, le 13 juin, suite à la réception à l'hôtel de ville de Bruxelles du maire de Téhéran, Alireza Zakani. Une réception en marge du Brussels Urban Summit 2023 qui a suscité des réactions indignées auprès de certaines personnalités politiques après la longue détention arbitraire d'Olivier Vandecasteele par le régime des mollahs.

"Zakani est l'ancien responsable de l'organisation estudiantine Basij (SBO)", dénonce directement la députée Darya Safai (N-VA). "Le SBO a été sanctionné le 22 mai 2023 par l'Union européenne pour des violations graves aux droits de l'homme. Comment est-il possible que le patron d'une telle organisation puisse obtenir un visa pour la Belgique et venir à Bruxelles?", s'insurge-t-elle.

Malgré la libération récente d'Olivier Vandecasteele et d'autres Européens, l'Iran retient toujours plusieurs étrangers dans ses prisons, comme notamment le professeur d'origine irano-suédoise Ahmadreza Djalali, lié à la VUB.

Alireza Zakani était invité dans la capitale à l'initiative de Metropolis, un réseau international de villes qui y organisait son congrès mondial en collaboration avec l'OCDE et Eurocities. Zakani exerce d'ailleurs actuellement la coprésidence de Metropolis, avec ses homologues de Berlin et de Guangzhou (Chine).

Interpellé sur cette présence dans la capitale belge, le secrétaire d'État bruxellois Pascal Smet, en charge des Relations européennes et internationales, rappelle d'abord que l'accès au territoire est une compétence du Fédéral et que l'octroi d'un visa relève de l'Office des étrangers et du ministère des Affaires étrangères.

Hadja Lahbib, et le MR, chargent Pascal Smet

En séance plénière, jeudi dernier, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) confirme que des visas "à territorialité limitée" ont été délivré à une délégation iranienne de 14 personnes, dont le maire de Téhéran, pour participer au sommet.

Ces visas ont été octroyés "pour l'événement et uniquement pour l'événement", a précisé la ministre. Ceux-ci l'ont été après plusieurs vérifications de sécurité : les personnes qui ont obtenu les visas n'étaient pas frappées d'interdiction de voyage et l'Ocam (Organe de coordination pour l'analyse de la menace) a jugé la menace "très faible".

Mais durant ces explications, la cheffe de la diplomatie belge a vivement pointé l'insistance du secrétaire d'État en charge de Relations internationales Pascal Smet (Vooruit), pour inviter ces personnes malgré l'avis négatif formulé par les Affaires étrangères belges.

Elle a mentionné différents courriers en ce sens, dont un envoyé à l'ambassadeur belge en Iran demandant de "ne pas bloquer les invitations": "Pascal Smet mène sa politique internationale avec et sans nous", a-t-elle fustigé, ajoutant que certains invités au sommet, deux Russes, avaient obtenu des visas de la part d'autres États membres de l'espace Schengen.

La N-VA (opposition), mais aussi Samuel Cogolati (Ecolo-Groen), ont demandé la convocation de la commission des Relations extérieures dans les plus brefs délais. "Je ne comprends pas pourquoi, dans de telles conditions, vous n'avez pas résisté aux pressions du secrétaire d'État", a répliqué le député l'écologiste. Darya Safai (N-VA) a estimé que la ministre devait présenter sa démission.

Pascal Smet s'explique... puis démissionne !

Vendredi, l'affaire rebondit au Parlement bruxellois. Pascal Smet, a longuement défendu sa cause devant les députés bruxellois, en expliquant en détail sa ligne de conduite dans le dossier.

Il s'est cependant trouvé seul, comme membre du gouvernement bruxellois, devant les très nombreux députés de l'opposition et de la majorité venus lui demander des comptes.

Le secrétaire d'Etat bruxellois soutient n'avoir exercé aucune pression sur les Affaires étrangères. "J'aurais bien sûr accepté un refus motivé et je ne l'aurais pas contesté. Mais il n'est jamais venu", a-t-il souligné.

Selon lui, il a bien été demandé de permettre une délégation de Téhéran, "au moins au niveau administratif" et en tout cas qu'il n'y ait pas d'exclusion préalable. Le secrétaire d'État dit avoir remis au Parlement tous les documents reçus et envoyés par lui-même attestant des échanges qu'il a eus en matière d'invitations et de délivrance de visas aux représentants iraniens. "Il ressort très clairement de ces échanges que nous ne nous opposerions aucunement à un éventuel refus, mais que les dossiers seraient évalués et traités en fonction de leurs mérites propres et conformément à la procédure ordinaire", a-t-il souligné à ce propos.

Coup de théâtre ce dimanche: Pascal Smet annonce sa démission. Un fait en particulier l'a poussé à faire ce choix: il ressort d'un courriel que la Région bruxelloise a pris en charge les frais d'hébergement de membres la délégation de Téhéran ainsi que celle de Kazan en Russie, comme elle l'a fait pour les autres invités. Mais il s'agit là de représentants de pays sous le coup de sanctions internationales.

Selon certains adversaires politiques du socialiste bruxellois, il semblerait que certains e-mails manquaient dans ceux déposés par le Secrétaire d'Etat, notamment un relatif aux frais de séjour de ces deux délégations.

"Il ressort d'un mail que mon cabinet a accepté que nous prenions en charge, en tant ville hôte, les frais de séjour des chefs de délégation de Téhéran et de Kazan (dans ce cas le maire et la vice-maire) en cas d'octroi de visa par analogie avec les frais de séjour des autres chefs de délégation", a expliqué M. Smet. "Mon cabinet a - au nom du principe du traitement égal de tous les chefs de délégation et partant du fait que s'il recevait effectivement un visa, il n'y avait pas de problème politique - couvert cela sans que ni moi, ni mon chef de cabinet ne soyons au courant. Pourtant, l'administration avait indiqué à juste titre que cela n'était pas souhaitable. Même si je ne le savais pas, cela s'est déroulé sous ma responsabilité. Ma conscience ne peut accepter que de l'argent belge serve aux frais de séjour d'un représentant du régime russe ou iranien. J'aurais dû le communiquer mercredi au parlement mais, apparemment, ce mail a été perdu de vue".

Suite à cette démission, une partie de l'opposition fédérale a exhorté la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, à suivre l'exemple de Pascal Smet (Vooruit). Pour la N-VA et Les Engagés, ce sont bueb les Affaires étrangères qui ont accordé un visa aux deux délégations, alors même que le 20 mars un haut responsable du département déconseillait une telle visite dans un mail adressé à une membre de l'administration bruxelloise.

Aux yeux du député Georges Dallemagne (Les Engagés), la démission de Pascal Smet traduit la "gravité" de la décision de Mme Lahbib d'octroyer les visas. "Pascal Smet n'aurait jamais dû insister pour inviter le maire de Téhéran. Sa démission est inéluctable. La Belgique doit traiter l'Iran comme un État terroriste. Ses représentants sont persona non grata. Il reste que c'est Hadja Lahbib qui a octroyé les visas. La démission honorable de Pascal Smet dans l'affaire des visas pour le maire de Téhéran souligne la gravité de la décision prise par…Hadja Lahbib".

La conversation téléphonique avec Hadja Lahbib

La présence de cette délégation de la capitale iranienne a fait l'objet de nombreux échanges entre la Région bruxelloise, les organisateurs de l'Urban Summit 2023, dont Bruxelles était la ville hôte, et les Affaires étrangères. C'est ce que montrent les copies des e-mails déposés par Pascal Smet au Parlement bruxellois.

Le 20 mars, un haut responsable de la diplomatie belge, en charge du Moyen orient, remercie une fonctionnaire de la Région bruxelloise d'avoir contacté les Affaires étrangères à ce sujet. Il y juge qu'une telle visite "n'est pas du tout opportune dans les circonstances actuelles" et recommande aussi bien au secrétaire d'Etat Pascal Smet qu'aux dirigeants de Metropolis, association internationale organisatrice de la conférence, de ne pas inviter les personnes dont il est question.

Le cabinet de Pascal Smet et l'administration régionale endossent alors cette analyse, qui inclut également des représentants des villes russes Kazan et Moscou, comme l'établissent des mails suivants. Ils le font savoir aux dirigeants de Metropolis qui disent comprendre "que les circonstances politiques ont changé" depuis que Bruxelles s'est proposée d'accueillir la conférence. Ils laissent aux autorités consulaires belges le soin de se prononcer sur l'octroi des visas. Le 26 avril, les dirigeants de Metropolis regrettent toutefois la façon dont cela s'est passé, jugeant qu'il s'agit d'une "situation inconfortable" et demandent qu'une communication directe soit adressée au maire de Téhéran.

Le refus belge d'accueillir Téhéran paraît ne s'être manifesté que par le biais du système informatique d'inscription à la Conférence. Ils font au passage remarquer que Pascal Smet a signé la lettre d'invitation au dit maire...

Le 10 mai, une conversation téléphonique entre Pascal Smet et Hadja Lahbib semble changer la donne. Un collaborateur de Pascal Smet en livre la teneur dans un mail d'après le compte rendu que lui a fait le secrétaire d'Etat: la ministre fédérale n'aurait pas de problème avec le fait que des villes russes et iraniennes soient invitées au Brussels Urban Summit, "certainement au niveau technique mais aussi politique si j'ai bien compris".

Un autre collaborateur indique que les Affaires étrangères n'allaient pas bloquer ou refuser les visas. Les nouvelles semblent avoir circulé rapidement puisque les dirigeants de Metropolis remercient M. Smet de sa démarche dès le 10 mai. Le 8 juin, un membre du cabinet de Mme Lahbib demande à des collaborateurs de M. Smet comment ils souhaitent procéder pour la venue de cette délégation.

Alexander De Croo soutient Hadja Lahbib... et confirme qu'il était au courant

Dernière révélation: il apparaît désormais que le cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a consulté le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo, à propos de la venue de cette délégation iranienne à Bruxelles.

"Informé, le cabinet du Premier ministre s'est rangé à l'avis de la ministre des Affaires étrangères selon lequel la Belgique n'avait diplomatiquement pas d'autre choix que de délivrer un visa suite à l'envoi d'une invitation officielle du gouvernement bruxellois à Téhéran", a indiqué le cabinet du Premier ministre. "A partir du moment où une invitation officielle avait été envoyée, un refus de visa aurait été vécu comme une humiliation. Notre pays n'a pas voulu prendre ce risque pour la simple et bonne raison que nous continuons à nous battre pour les droits et pour la libération d'Européens injustement emprisonnés en Iran", a-t-il ajouté.

Cette consultation a eu lieu le 7 juin, soit cinq jours avant la réunion qui s'est déroulée du 12 au 15 juin. Elle n'est donc plus liée à la libération d'Olivier Vandecasteele, qui est revenu en Belgique le 26 mai, ni vraisemblablement à celle des trois autres otages européens qui a eu lieu le 2 juin. Mais la Belgique n'a jamais caché qu'elle poursuivrait ses efforts diplomatiques pour obtenir la libération d'Ahmadreza Djalali, professeur irano-suédois invité à la VUB, ou à tout le moins adoucir son sort. L'homme a été condamné à mort en Iran en 2017

"Jeudi passé, la ministre Lahbib n'a rien dit durant la séance plénière sur l'implication du Premier ministre. Au contraire, c'était alors le secrétaire d'Etat bruxellois Pascal Smet qui était encore le coupable", a souligné le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, qui s'interroge sur la politique menée par la Belgique à l'égard de l'Iran. "Donc, tant que vous tiendrez des gens en otage, vous êtes les bienvenus? Quel signal donne-t-on?"

Lorsque la consultation du cabinet du Premier ministre a eu lieu, les visas n'avaient pas encore été délivrés. Treize Iraniens ont déposé ce jour-là une demande de visa à l'ambassade belge à Téhéran, ainsi qu'en atteste un courriel d'un haut fonctionnaire du SPF Intérieur au cabinet du secrétaire d'Etat bruxellois Pascal Smet, co-organisateur de l'événement.

L'intéressé souligne le caractère tardif de la démarche et souhaite savoir si les personnes qui se sont présentées ont reçu une lettre officielle en soutien de leur demande de visa. Leur départ était prévu le 11 juin. Il apparaît, dans une première réponse, qu'une partie d'entre eux n'était pas destinataire de la lettre et dans une deuxième que les 13 personnes sont bien dans la liste et peuvent recevoir un visa.