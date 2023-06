Visites d’État : les pays qui ont accueilli ou ont été reçus par le roi Philippe et la reine Mathilde (carte)

Ce 20 juin 2023, le roi Willem-Alexander et la reine Máxima des Pays-Bas sont en Belgique pour trois jours, accompagnés de huit ministres néerlandais. Un événement très solennel, qui “n’arrive qu’une fois par règne et par pays”, nous explique Vincent Dujardin, historien (UCLouvain) et spécialiste de la royauté. “Une visite d’État est l’occasion de manifester son intérêt à l’égard d’un autre pays et aussi de renforcer les liens qui les unissent”, poursuit-il.