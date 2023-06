Durant l’après-midi, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a reçu les deux couples royaux à l’Hôtel de Ville, au balcon duquel les souverains sont ensuite apparus.

BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 20 : State Visit of Their Majesties the King Willem-Alexander and the Queen Maxima of the Netherlands to the Kingdom of Belgium. Visit to the City Hall of Brussels ,arrival and balcony with King Philippe of Belgium, Queen Maxima of Netherlands and Philippe Close (PS), mayor of Brussels pictured on 20, 2023 in Brussels, Belgium, 20/06/2023 ( Photo by Philip Reynaers / Photonews ©PRE

Quelques centaines de personnes ont participé à cet événement sur la Grand-Place. Certaines d’entre elles étaient vêtues d’orange. Le public était composé d’un mélange hétéroclite d’amoureux de la famille royale, de jeunes, d’écoliers, de curieux et de touristes étrangers qui se trouvaient là par hasard. Les écoliers ont notamment scandé en masse le nom de la reine néerlandaise Máxima.

Les monarques ont également pris le temps de saluer la population : poignées de main, brèves conversations voire selfie avec le roi néerlandais Willem-Alexander et un groupe de jeunes présents.

Après ce bain populaire, les deux couples ont mis le cap sur le Palais de Laeken, où le banquet d’État aura encore lieu mardi soir.

Deux autres “bains de foule” sont prévus durant le reste de la visite d’État: mercredi vers 15h30 à l’Institut Saint-André à Charleroi et jeudi vers 11h30 sur le Grote Markt à Anvers.

BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 20 : State Visit of Their Majesties the King Willem-Alexander and the Queen Maxima of the Netherlands to the Kingdom of Belgium. Visit to the City Hall of Brussels with King Philippe of Belgium, Queen Mathilde of Belgium, pictured on 20, 2023 in Brussels, Belgium, 20/06/2023 ( Photo by Philip Reynaers / Photonews ©PRE

Hadja Lahbib évoque l’agression russe en Ukraine avec son homologue néerlandais

En marge de la visite d’État des souverains néerlandais en Belgique, la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib s’est entretenue mardi après-midi avec son homologue néerlandais Wopke Hoekstra. Les discussions ont notamment porté sur l’agression russe en Ukraine, ont indiqué les deux ministres sur Twitter.

”Les Pays-Bas et la Belgique poursuivent leurs efforts pour que la Russie réponde de ses nombreux crimes”, a indiqué M. Hoekstra dans son tweet.

Hadja Lahbib a quant à elle assuré avoir discuté, avec son homologue, du “contexte géopolitique actuel, et notamment des relations entre l’Union européenne et la Chine, de l’agression russe en Ukraine, de l’impact du conflit sur l’Afrique et de la lutte contre l’impunité”.

Enfin, les priorités de la présidence belge de l’UE durant le premier semestre 2024 et la bonne coopération des deux États au sein du Benelux ont également été évoquées.