Actions syndicales en vue dans les fabrications métalliques

Hillal Sor, les semaines qui viennent promettent-elles de l’agitation dans le secteur des fabrications métalliques ?

Oui, nos délégués ont consulté la base dans les entreprises syndicalement structurées. Et la colère monte: dans un secteur qui engrange les profits, avec 5,5 milliards d’euros de dividendes distribués aux actionnaires en 2020-2021, au terme d’un exercice 2022 où la hausse des coûts a pu être intégrée aux prix de vente, les 115 000 ouvriers actifs (NDLR: dont 30 à 40 000 en Wallonie-Bruxelles) ne comprennent pas que leurs employeurs veuillent contraindre l’octroi de la prime de pouvoir d’achat à des conditions tellement restrictives que la plupart d’entre eux ne pourront en bénéficier. Je rappelle que le gouvernement a bloqué les salaires. Les travailleurs attendent un juste retour de leur contribution aux succès économiques. Ils en ont marre d’attendre et vont mettre la pression.

Où en sont les négociations avec Agoria ?

C’est le blocage. Elles ont débuté le 15 mai en front commun avec la CSC et la CGSLB. Après quatre rounds qui se sont soldés par des échecs, une réunion de la dernière chance a été convoquée ce 28 juin. Le patronat joue clairement la montre à la veille des vacances. Alors nous prévenons: des actions vont débuter cette semaine à titre de mise en garde. Et elles se durciront si aucun accord n’est trouvé.

À quoi correspond la prime de pouvoir d’achat ?

C’est la principale revendication de notre front commun: un net de 750 euros soumis au paiement d’une cotisation patronale réduite à 16,5% au lieu de 25%, montant entièrement déductible pour les entreprises. Les travailleurs ne comprennent pas pourquoi et comment le secteur se refuse à leur octroyer une prime, qui, à taux plein soit 750 euros, ne représente que 5% des dividendes payés aux actionnaires pour les exercices 2020 et 2021. Je rappelle que leurs frais de déplacement n’ont pas été majorés, que les employeurs refusent de lâcher du lest sur le soutien aux carrières plus longues, que le fonds de sécurité d’existence appelle un refinancement ambitieux, que la création de cotisations de pénibilité rencontre une opposition farouche. Dans un secteur qui se porte si bien, c’est difficile à entendre. C’est même inacceptable, ça met les gens en pétard !

Quelles sont les entreprises touchées ?

Il reste de grands acteurs publics et privés comme la FN, Safran, la Sonaca, Nexans, Thalès, Valéo ou même Audi, le vaisseau amiral avec 3 500 emplois. Nous laissons à chaque délégation le soin de décider en autonomie de la forme qu’elle souhaite donner à ses actions. Des actions qui seront couvertes par notre centrale syndicale.