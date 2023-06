Territoire zéro chômeur longue durée : quand La France sert d'exemple à la Belgique

Mais dans le quartier des Oliveaux, il règne une atmosphère positive. À côté d’un immeuble, on retrouve une serre où l’on réalise… du maraîchage urbain.

Pierre-Yves dermagne en visite à Loos dans les Hauts-de-France sur le Territoire zéro chômeur ©Mathieu Golinvaux

À l’intérieur, Nicolas, 39 ans, et Ahmed, 60 ans, sont occupés à planter des graines de salades “goldorak” ce lundi. Lorsqu’elles auront poussé, elles seront vendues aux habitants du quartier.

“Suite à un divorce difficile, je me suis retrouvé à errer. Après deux ans, je me suis retrouvé en fin de droit au chômage”, nous explique Nicolas. “En septembre dernier, j’ai pu commencer à travailler pour la Fabrique de l’emploi.”

La Fabrique de l’emploi, qui emploie Nicolas et Ahmed, est une Entreprise à but d’emploi – une EBE -. Elle a été créée dans le cadre d’un dispositif unique baptisé “Territoire zéro chômeur longue durée”, un TZCLD.

Bientôt 60 territoires à travers la France

L'épicerie solidaire est installée au cœur de la cité. ©Mathieu Golinvaux

Si la France va bientôt compter 60 TZCLD (lire ci-dessous), le quartier des Oliveaux a été l’un des dix premiers à disposer de ce statut, dès 2016.

Deux EBE ont été créés : La Pioche et La Fabrique de l’Emploi. Cette dernière, en sept ans, a permis d’embaucher 200 personnes, dont 30 qui ont ensuite intégré des entreprises classiques.

Des chiffres qui rendent fier Yann Orpin, le président de la Fabrique de l’emploi… qui est aussi le président de la section Lille-Métropole du Medef, la plus grande organisation patronale de France.

Mais au niveau national, c’est l’ex-président de la SNCF et d’Airbus, Louis Gallois, qui pilote le dispositif TZCLD. “Notre objectif ce n’est pas la réduction du chômage de longue durée. C’est sa suppression”, explique Louis Gallois devant le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne (PS). “Nous savons que les chômeurs de longue durée sont, pour une très large part d’entre eux, exclus du marché du travail. Notre spécificité, c’est que nous sommes le filet de sécurité.”

Dans chaque territoire, un Comité local pour l’emploi pilote le dispositif. “Les TZCLD ont des spécificités”, ajoute Louis Gallois. “Nous embauchons chaque personne en CDI. Ensuite, il n’y a pas de limitation du nombre de place dans le dispositif. Enfin, la dernière caractéristique, c’est le côté territorial. Une telle initiative n’est possible que si les élus locaux s’en saisissent. ”

Différentes activités

Du côté de la Fabrique de l’emploi, différents pôles ont été créés. Outre le maraîchage urbain, la Fabrique de l’emploi s’occupe entre autres de la sécurisation des abords des écoles ou encore d’un atelier vélo installé au cœur de la cité. À quelques mètres de celui-ci, une épicerie solidaire a ouvert ses portes.

“Suite à la fermeture des magasins du quartier, les habitants voulaient créer un nouveau commerce de proximité”, explique Laurène Veteau, directrice adjointe de La Pioche, l’EBE qui gère l’épicerie solidaire, où l’ensemble des produits frais proviennent d’invendus ou de dons. Ils sont revendus à 30 % de leur prix aux personnes en difficulté ou à 50 % du prix pour celles qui disposent de davantage de revenus. “Tout a été construit sur base d’un projet animé par des volontaires, qui sont devenus des salariés.”

Aujourd’hui, La Pioche emploi 48 personnes. Six cadres, et 42 anciens chômeurs longue durée. Une success-story qui ne fait peut-être que commencer…

Laurène Veteau, directrice adjointe de la Pioche : « Le projet s’est construit avec des volontaires devenus salariés. » ©Mathieu Golinvaux

C’est quoi, un territoire zéro chômeur de longue durée?

En France, un «territoire zéro chômeur de longue durée» est un projet qui vise à supprimer, par l’action locale, le chômage longue durée sur un territoire particulier. De nouveaux emplois, payés au salaire minimum (SMIC), sont créés dans des entreprises à but d’emploi (EBE), conventionnées par le «territoire» sur lequel elles sont implantées. Fin mai, 56 «territoires» ont été habilités et 2053 personnes travaillaient dans l’une des EBE conventionnées sur ceux-ci. Ces nouveaux emplois ne peuvent concurrencer les emplois existants. Et les salaires sont cofinancéspar l’État et les départements.

En Wallonie, 17 projets ont été retenus par le gouvernement. À terme, l’expérience wallonne devrait permettre d’offrir un contrat de travail à 750 personnes. Les personnes concernées devront être demandeuses d’emploi depuis plus de deux ans et être domiciliées sur le territoire depuis au moins six mois. Un montant total de 104 millions d’euros a été alloué à la mise en œuvre de cette nouvelle politique. La moitié de ce financement provient du Fonds social européen (FSE) et par la Wallonie.

Interview

En Belgique, les demandeurs d'emplois participants vont pouvoir garder leurs allocations de chômage

Pierre-Yves Dermagne a pu s'entretenir avec Louis Gallois, ex-patron de la SNCF et d’Airbus, qui pilote désormais sur le plan national les "Territoires zéro chômeur de longue durée". ©Mathieu Golinvaux

Pourquoi était-il important de venir ce lundi, à Loos, observer comment fonctionnait concrètement un territoire zéro chômeur de longue durée?

D’abord parce que c’est la France qui a créé ces initiatives «territoire zéro chômeur de longue durée». Et parce qu’en plus, il s’agit d’expériences, qui naissent du terrain, et qui doivent se construire sur la base de réalités locales.

On ne peut pas s’engager dans le développement d’expériences «territoire zéro chômeur de longue durée» sans vraiment venir sur le terrain, rencontrer les acteurs et ceux qui font vivre ces expériences.

En Belgique, ce sont les Régions qui sont à la manœuvre. Mais vous êtes membre du gouvernement fédéral... Pourquoi avez-vous fait ce déplacement?

D’abord, parce que le soutient à cette politique de mise en place de «territoires zéro chômeur de longue durée» figure dans l’accord de gouvernement fédéral.

Ensuite, parce que notre objectif est vraiment de pouvoir donner une impulsion supplémentaire depuis le fédéral aux expériences qui sont menées par les Régions. L’idée est donc d’aider notamment la Wallonie à développer, de manière plus importante et plus rapide ces expériences.

Concrètement, que peut faire le gouvernement fédéral?

Nous voudrions garantir le fait qu’on puisse continuer à verser les allocations de chômage ou les revenus d’insertion sociale aux demandeurs d’emploi qui participeraient à des expériences de ce type en Wallonie.

Il s’agit d’un changement de paradigme complet. On change de logique et on se dit qu’il vaut mieux avoir un demandeur d’emploi, un chômeur qui bénéficie d’allocations mais qui va travailler, qui répond à des besoins de la collectivité, de la société, plutôt que de rester chez soi.

Les «entreprises à but d’emploi» belges pourraient donc employer des personnes qui bénéficient d’allocations. Cette possibilité fait-elle l’objet d’un accord politique ?

D’abord, le principe figure dans l’accord de gouvernement. Mais cela a aussi fait l’objet d’un accord entre les différents ministres de l’Emploi. Nous avançons…

Concrètement, combien de chômeurs longue durée pourraient retrouver du travail via l’une de ces initiatives?

Je ne donne jamais de chiffre. Mais l’objectif, c’est de mettre en œuvre dans notre pays des expériences qui partent du terrain et qui sont construites autour de réalités territoriales et locales. L’autre objectif, c’est qu’on puisse remettre au travail le plus grand nombre possible de demandeurs d’emploi.