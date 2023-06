Trois hommes qui avaient percé, il y a un peu plus d'un an, le mur d'un magasin d'antiquités à Courtrai via un bâtiment adjacent pour ensuite y dérober 84 sacs à main d'une valeur de 200.000 euros et de nombreux bijoux ont été arrêtés, indique lundi la section locale du parquet de Flandre occidentale.