Deux ans avec sursis pour un homme qui avait parlé d'un attentat avec Jürgen Conings

La lecture de ses disques de données informatiques a permis de trouver une conversation datant de 2020 entre l'ancien militaire et un certain Mario V., dans laquelle tous deux exprimaient leur mécontentement quant à l'évolution de la société belge. Déjà à l'époque, Jürgen Conings disait vouloir agir et avoir accès à des armes. Les deux hommes avaient décidé de chercher d'abord des personnes partageant les mêmes idées. Anthony A. avait répondu à un appel sur Facebook et s'était dit prêt à passer à l'action.

La communication s'était ensuite poursuivie par le biais du service de courrier électronique crypté Proton Mail. Entre le 24 juin et le 1er juillet 2020, les deux hommes s'étaient envoyé plusieurs messages. Anthony A. y racontait qu'il avait été battu jusqu'à en tomber dans le coma "par des musulmans". Il affirmait avoir subi des blessures permanentes, tandis que ses agresseurs étaient libres. Le soldat d'extrême droite avait demandé s'il pouvait obtenir plus d'informations car il voulait donner une leçon à ces hommes. Le prévenu lui avait répondu qu'il allait faire des recherches sur eux et sur leur avocat.

Anthony A. avait d'abord nié, puis fini par admettre qu'il avait envoyé ces messages, affirmant cependant qu'il ignorait qu'il les avait envoyés à Jürgen Conings.

Le tribunal a estimé que les faits étaient avérés.