Déontologie : Georges Gilkinet veut baliser le "pantouflage" des ministres

En Belgique, la Vivaldi l’a inscrit dans son tout nouveau Code de déontologie. Mais on pourrait se montrer plus ferme et plus précis, estime le vice-Premier Écolo Georges Gilkinet, qui reste sur sa faim.

Passage obligé

Le Code de déontologie du fédéral reprend une série de principes généraux: intégrité, responsabilités, conflits d’intérêts, confidentialité, cadeaux de toutes natures, collégialité, etc. Et une circulaire vient en complément.

Le point 10 de cette circulaire est consacré aux "obligations au moment de quitter la fonction de ministre". C’est ce qui se rapporte au pantouflage puisqu’il y est question de "devoir d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou avantages".

Trop flou, trop subjectif et rien d’obligatoire, juge Gilkinet. "Ce que je souhaiterais, c’est qu’on puisse codifier, objectiver la question des engagements professionnels des ministres quand ils quittent leur fonction, explique Georges Gilkinet. Vendredi dernier, en conseil des ministres, le débat n’a pas été tranché. "

Le vice-Premier propose pour sa part que les futurs ex-membres du gouvernement soumettent d’office leur proposition de reconversion à la commission de déontologie avant d’accepter un poste dans le privé. Période contraignante: deux années après la fin du mandat.

Refroidissement

"La reconversion, elle est normale. Ce n’est pas du tout illégitime. Mais la question, c’est comment éviter qu’un ministre se serve de sa fonction pour bénéficier ensuite d’une belle promotion dans le privé. C’est comment l’empêcher d’exploiter des informations confidentielles glanées pendant son mandat public au bénéfice d’une entreprise privée. Est-ce qu’on accepte de se fixer des règles? D’instaurer une période de refroidissement, comme il en existe aussi dans le privé ? " poursuit le ministre Écolo.

Il applique le principe à sa propre fonction: "Est-ce qu’un ministre de la Mobilité, par exemple, peut être engagé comme patron d’Eurostar, 3 mois après la fin de son mandat ? Oui ? Non ?"

"Même sans abus factuel…"

C’est aussi le sens global de l’avis d’initiative remis à la mi-mai par la commission fédérale de déontologie, sur ce pantouflage/tourniquet. "Au sein d’un service public, utiliser des fonds et des pouvoirs pour servir un intérêt privé va à l’encontre de la mission fondamentale de ce service et nuit à la confiance du citoyen envers ce service", lit-on dans les 20 pages du texte. L’avis de la commission ne se limite pas aux seuls ministres, mais à toutes les fonctions publiques où un conflit d’intérêts peut surgir, tant à l’entrée qu’à la sortie de l’exercice.

"Même en l’absence d’abus factuel, la présomption, voire la suspicion, d’un acte contraire à l’éthique peut déjà être néfaste pour l’image du service public", prévient la commission.

Entre autres recommandations, elle préconise des entretiens de sortie systématiques, au cours desquels sera abordée la question des "éventuels conflits d’intérêts en cas de réorientation de la carrière ".

Quel délai d’attente, avant de retrouver toute sa liberté ? "Suffisamment long sans être déraisonnable pour autant", selon la commission. Plus long pour un ministre, plus long pour un inspecteur… "Un délai de 2 à 3 ans paraît raisonnable ; pour les ministres, une législature semble convenir."

Et si, à force de vouloir bien faire, toutes ces restrictions incitaient les élus à s’accrocher à leur mandat ? "C’est un débat à avoir, admet Georges Gilkinet. Mais l’essentiel, c’est de travailler dans la transparence. Et que les lignes bougent"