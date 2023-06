Réforme fiscale : pourquoi ce week-end est crucial pour votre pouvoir d’achat !

La réforme fiscale, c’est quoi ?

Vous avez l’impression de payer “beaucoup” d’impôts ? Cette impression n’est pas infondée ! Selon, l’Organisation de coopération et de développement économiques, -l’OCDE-, qui compte 38 pays membres, la Belgique est championne de la taxation du travail. Ainsi, 53 % de ce que paie un employeur (revenus, cotisations patronales…) pour rémunérer un travailleur célibataire finit dans les caisses de l’État.

En octobre 2020, l’accord de gouvernement était clair. La Vivaldi allait “préparer une large réforme fiscale afin de moderniser, simplifier et rendre le système fiscal plus équitable et plus neutre.”

Dans son dernier discours de politique générale en octobre 2022, le Premier ministre Alexander De Croo a confirmé que l’objectif de son gouvernement était “d’entamer la mise en œuvre de cette réforme au cours de cette législature.”

Depuis, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), a travaillé sur plusieurs épures. La dernière, présentée en mars, proposait notamment “une augmentation des salaires pour tous d’au moins 835 € par an”

Ce qui est sur la table…

La recette qu’il propose ? Augmenter la quotité exemptée d’impôts – en la faisant passer de 10 160 € à 13 500 € – et relever le plafond de la tranche de 45 % à l’Impôt des Personnes Physiques (IPP), qui passerait, elle, de 46 440 euros à 60 000 euros.

Le ministre suggère également une réforme du taux réduit de TVA. Les taux réduits de 6 % et 12 % disparaîtraient au profit d’un taux réduit unique de 9 %. Un taux de 0 % serait toutefois appliqué pour les légumes et les fruits, les médicaments, les couches et les produits pour la protection de l’hygiène intime et les transports en commun. Au sein de la majorité, les propositions de Vincent Van Peteghem ne font pas l’unanimité. Par contre, l’ensemble des partis sont d’accord sur le fait qu’il est urgent de réformer la fiscalité.

“Il y a des années déjà qu’il y a un consensus pour dire que notre fiscalité est trop compliquée”, résume le professeur Giuseppe Pagano (UMons), économiste et spécialiste des finances publiques. “De plus, la différence entre le revenu du travail net et le revenu de remplacement est trop faible. Enfin, les revenus du travail sont, en Belgique, taxés très vite et très fort. Au-delà de 15 000 €, on passe tout de suite à 30 %. Paradoxalement, les revenus des capitaux sont moins taxés que les revenus du travail.”

Pour le professeur Pagano, cette fiscalité rapide sur les revenus du travail serait génératrice de pièges à l’emploi, soit des situations où des personnes ont peu d’intérêt à travailler, vu la faible différence entre les allocations et les avantages dont elles disposent et le salaire qu’on leur propose.

“Une réforme fiscale pourrait rendre le système plus simple, réduire la fiscalité sur le travail et augmenter l’écart entre le salaire net et les revenus de remplacement”.

Les données d’une équation complexe

Sur papier, le problème semble simple à régler. Mais les fameuses “cinq minutes de courage politique” d’Yves Leterme ne suffiront pas à résoudre le problème. Car le gouvernement doit tenir compte de l’état des finances. “Il est clair que la situation budgétaire est difficile”, résume Giuseppe Pagano. “D’autant que les pays de la zone euro bénéficient d’une dérogation, qui leur permet de s’écarter temporairement des critères de Maastricht en matière de dette et de déficit. Mais au 1er janvier, cette dérogation n’existera plus.”

Pour complexifier davantage l’équation, l’exécutif doit prendre en compte la croissance inéluctable de certains postes, comme les pensions ou encore les dépenses militaires et climatiques.

“Cela signifie que le gouvernement ne pourra réaliser de véritable réduction d’impôt et devra organiser un glissement”, estime Giuseppe Pagano. “Et penser qu’on pourrait autofinancer une baisse par une hausse du nombre de travailleurs est un leurre. Il faudra aussi tenir compte d’éléments éthiques. Serait-il normal de financer une baisse de la fiscalité sur le travail par une hausse de la TVA, qui toucherait notamment les pensionnés ? Enfin, il y a la question des niches fiscales, qui coûtent énormément d’argent. Si l’on veut une grande réforme avec des réductions d’impôt, l’idée d’un véritable pacte fiscal, engageant les prochains gouvernements pour cinq ans, pourrait donc avoir du sens.”

Écolo préconise un crédit d’impôt progressif

Dans ses projets, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) propose d’augmenter la quotité exemptée d’impôt, ce qui toucherait l’ensemble des contribuables (lire par ailleurs).

Le vice-Premier ministre, Georges Gilkinet, estime qu’il faudrait, à la place, instaurer un crédit d’impôt progressif qui ne ciblerait que les bas et moyens revenus.

“Si l’on veut avoir un effet de levier sur l’emploi, il faut se concentrer sur ces catégories”, explique Georges Gilkinet. “Au-delà de l’aspect social, le choix est gagnant d’un point de vue économique mais aussi budgétaire, car il n’affecte pas le financement des entités fédérées.”

Pour financer cette mesure, les verts préconisent “une hausse de la fiscalité sur les revenus du capital”, une “plus juste imposition des multinationales” ou encore “une intensification de la lutte contre la fraude fiscale”. “Par contre, la TVA ne peut pas financer cette réforme”, estime Georges Gilkinet. “Par contre, nous préconisons une suppression de la TVA sur les titres de transport ou sur les fruits et légumes frais.”

Pour le PS, il faut cibler les bas et moyens revenus

Contrairement au MR, le Parti Socialiste estime que le coup de balai à effectuer dans la fiscalité belge doit s’opérer via un “tax shift”, soit un glissement, et non un simple “tax cut”.

Interrogé par nos confrères du Soir, le vice-Premier ministre Pierre-Yves Dermagne a rappelé qu’à son sens, la réforme fiscale devait être axée sur une revalorisation des bas et des moyens salaires, “là où les pièges à l’emploi sont les plus lourds” : “la réforme doit viser notamment à recréer une forme d’équité entre les revenus de remplacement et les revenus du travail”, a précisé Pierre-Yves Dermagne qui estime également qu’il ne faut pas lier cette réforme à celle du marché du travail, comme l’exigent les libéraux.

Sur le plateau de “QR – Le débat”, Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre, a estimé que donner le même chèque à tout le monde “n’aurait aucun sens” : “Quelqu’un qui gagne 5 000 €, 10 000 € ou 20 000 € par mois n’a pas besoin d’un chèque de 1000 € ou 1 500 €. Il faut donc de la justice fiscale en ciblant les bas et les moyens revenus”.

Le MR défend un “tax cut” et ne veut pas toucher à la TVA

Une semaine avant le début du conclave, le MR a rappelé ce qui, à ses yeux, devrait figurer dans une bonne réforme… “globale”. Car pour les libéraux, à côté d’une réforme fiscale, il faut aussi une réforme du marché du travail comprenant la mise en place de mécanismes permettant d’activer davantage les demandeurs d’emploi.

“La réforme du marché du travail, ce n’est pas une lubie des libéraux”, nous avait expliqué le vice-Premier ministre David Clarinval. “Elle est clairement indiquée dans les notifications du budget 2023.”

Pour le MR, une réforme idéale doit permettre d’augmenter le différentiel entre les non-actifs et les travailleurs. Outre le relèvement de la quotité exemptée d’impôts, ils préconisent la mise en place d’un crédit d’impôt dégressif. Idéalement, ces changements seraient financés par une réforme du marché du travail, une baisse des dépenses publiques ou encore une intensification de la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Et les libéraux le répètent : pas question de compenser une baisse d’un impôt par la hausse d’un autre impôt comme la TVA.

Le déficit budgétaire de la Belgique n’est pas tenable, selon la BNB

Le déficit budgétaire de la Belgique, qui pourrait avoisiner les 5 % cette année, selon les dernières prévisions de la Banque nationale (BNB), est préoccupant, jugent les responsables de la banque centrale. À situation inchangée, la Belgique pourrait avoir le déficit le plus élevé de la zone euro en 2025.

Après avoir évité la récession grâce à une légère croissance (0,5 %) au premier trimestre, “tout indique que la croissance restera relativement stable au cours des prochains trimestres”, selon la BNB qui table sur une progression de 1,4 % du PIB pour l’ensemble de l’année en cours. Le rythme de croissance retomberait ensuite progressivement à 0,3 % sur une base trimestrielle ou à 1,2 % sur une base annuelle, d’ici 2025.

Si la croissance économique semble résister, la BNB s’inquiète d’un déficit budgétaire qui continue à se creuser et devrait atteindre 4,7 % du PIB cette année. Les dépenses publiques primaires restent élevées.

”L’économie a bien presté, mais on reste avec un déficit trop élevé et des coûts salariaux trop élevés”, pointe le gouverneur de la BNB, Pierre Wunsch. “À un moment donné, il faut une rupture fondamentale, radicale, avec la manière dont on mène la politique budgétaire.”

Concernant l’inflation, elle a déjà “considérablement” diminué grâce à la forte baisse des prix internationaux du gaz. Mais la BNB constate que l’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte des produits énergétiques et alimentaires et permet de mieux cerner l’évolution à long terme, reste stable, tant aux États-Unis qu’en Europe. Si l’inflation totale passera de 10,3 % en 2022 à 1,9 % cette année, la sous-jacente progressera de 4 à 6,2 %. Dans l’ensemble, le pouvoir d’achat des ménages devrait se renforcer en 2023 par rapport à 2022.

Autre source de préoccupation pour la banque centrale : le fossé entre les objectifs européens climatiques pour 2050 et la faiblesse des investissements des ménages dans les logements. “Il y a débat autour de la nécessité d’atteindre le label énergétique A pour l’ensemble du parc immobilier, mais sur la base de la législation européenne en vigueur, il faudrait des investissements beaucoup plus élevés”, souligne Pierre Wunsch. La BNB estime que pour répondre à l’effort de rénovation exigé, il faudrait un niveau d’investissements 40 % plus élevé qu’aujourd’hui.

Les coûts salariaux devraient augmenter de 8 % en 2023, principalement en raison de l’indexation. La Banque nationale table sur le fait que les entreprises ne répercuteront pas l’intégralité de la hausse de leurs coûts sur leurs prix, mais qu’elles en absorberont une partie grâce à leurs marges bénéficiaires.

Le marché de l’emploi présente des signaux plus encourageants à court qu’à long terme. La création d’emplois rebondirait après un ralentissement au second semestre 2022. Une question démographique demeure cependant. A partir de la fin de cette décennie, la population en âge de travailler va commencer à reculer, tendant un peu plus le marché du travail. Pour des jeunes qui vont entrer sur le marché de l’emploi, c’est certes un contexte “historiquement favorable”, mais la pénurie de main-d’œuvre globale pourrait ralentir la croissance économique.

