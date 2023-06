”Poutine ou Zelensky ? Aucun des deux, c'est évident” : une députée PTB choque la classe politique en Belgique

Après avoir évoqué divers sujets comme la réforme fiscale, la loi “anti-casseurs” ou une éventuelle montée au gouvernement du PTB après les élections, la députée fédérale a été questionnée par François De Brigode sur la livraison d’armes à l’Ukraine, notamment par la FN Herstal.

Pas favorable à ces livraisons, Sofie Merckx estime qu’on ne pourra mettre fin à ce conflit “qui s’enlise” qu’en amenant les Russes et les Ukrainiens à la table des négociations. “On doit trouver une solution diplomatique”, a insisté celle qui est aussi conseillère communale à Charleroi.

François De Brigode lui demande alors si elle est “plutôt Poutine ou Zelensky ?” et la cheffe de groupe PTB à la Chambre répond du tac au tac : “Aucun des deux, ça c’est évident !”

Une réponse qui cause l’étonnement du journaliste et un certain malaise sur le plateau. Non sans mal, l’élue d’extrême-gauche tente de se rattraper et finit par opter pour Zelensky à demi-mot. “Vous n’êtes pas vraiment du côté de l’agressé…”, en conclut François De Brigode.

”Honte”, “Tout est dit”, “Des loups déguisés en brebis”

Cette séquence n’a pas manqué de faire réagir le monde politique belge, que ce soit dans l’opposition ou dans la majorité. “Tout est dit”, a commenté la députée Catherine Fonck (Les Engagés), tandis que le député MR Mathieu Bihet parle de “honte”.

Du côté de la N-VA, Theo Francken n’a pas hésité à qualifier les membres du Parti du travail de Belgique de “loups déguisés en brebis”.

Principal adversaire du PTB en Wallonie, le parti socialiste y est lui aussi allé de son commentaire sur les réseaux sociaux en parlant de “malaise”. “Ce n’est pourtant pas compliqué de faire la différence entre l’agresseur et l’agressé”, ajoute le PS.