Loi européenne de restauration de la nature: la vice-Première Petra De Sutter plaide pour un "oui" belge à la proposition de compromis

"Ce qui nous est présenté aujourd'hui ne constitue heureusement pas une pause", souligne Mme De Sutter, en référence à l'appel controversé du Premier ministre Alexander De Croo, il y a un mois, à faire une pause dans les règlementations environnementales.

Depuis, les points de vue ont semblé se rapprocher au fur et à mesure que le texte évoluait. Pour autant, sa dernière version "reste une accélération en faveur de notre nature", selon Petra De Sutter. "Le texte réclame des résultats concrets de restauration de la nature et est moins non-contraignant que le voulaient certains. Son champ d'application reste intact, et plus étendu que ce que nous avions décidé il y a quelques décennies pour Natura 2000, ce qui constitue une ligne rouge importante pour nous".

La proposition de la Commission européenne, qui vise à restaurer la biodiversité et les écosystèmes en Europe et à outiller la nature contre les changements climatiques, a suscité une levée de boucliers de la droite en Europe. Elle prévoit notamment de couvrir au moins 20% des zones terrestres et marines de l'UE d'ici à 2030 par des mesures restauratrices et, d'ici à 2050, d'étendre ces mesures à tous les écosystèmes qui doivent être restaurés.

Ses détracteurs y voient une menace pour le développement de projets économiques et industriels, ainsi que pour les agriculteurs et la sécurité alimentaire, tandis que ses partisans crient à la désinformation, tout en soulignant que c'est bien le changement climatique et la perte de biodiversité qui menacent la sécurité alimentaire et l'agriculture.

Le débat est vif en Belgique, où la Flandre en particulier fait valoir le caractère très densément peuplé et urbanisé de son territoire. Mais aussi au Parlement européen, où le rejet de cette proposition a été évité de justesse, jeudi en commission de l'Environnement. Ainsi qu'entre États membres, au Conseil, où la présidence suédoise a été soupçonnée d'enterrer le dossier en le refilant à la prochaine présidence, ce qui a poussé plusieurs pays, dont la Belgique, à dénoncer cette manœuvre.

La présidence suédoise a finalement formulé une nouvelle proposition de compromis jeudi en fin de journée, en vue de la réunion des ministres de l'Environnement de mardi prochain.