Le baron Edgar Kesteloot, co-fondateur de l'ancêtre de Natagora, est décédé

Edgard Kesteloot fut une personnalité marquante de la protection de la nature en Belgique. En plus d'avoir été le co-fondateur et président d'honneur des Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique (RNOB), l'homme a également occupé le poste de président de la Fondation belge pour la conservation des habitats et a été membre de la commission de l'éducation de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources. Il est également l'auteur de très nombreux ouvrages sur les milieux naturels de Belgique.