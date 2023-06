Inondations en Wallonie: le 15 juillet sera Journée européenne des victimes des crises climatiques

"Ces inondations sont arrivées quelques semaines après une tornade meurtrière en République tchèque. Quelques semaines plus tard, il y a eu des incendies meurtriers dans le sud de l'Europe, et la liste peut être allongée, surtout en été, où nous sommes particulièrement confrontés aux événements climatiques extrêmes et à leurs conséquences dramatiques", a souligné la commissaire danoise.

Pour les eurodéputés, "commémorer les victimes des crises climatiques contribuerait à sensibiliser la population au nombre de vies humaines perdues et aux crises humanitaires causées par le changement climatique. La résolution a été adoptée par 395 voix pour, 109 voix contre et 31 abstentions, et envoyée au Conseil (États membres).