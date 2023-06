Le Centre hospitalier régional Sambre et Meuse (CHRSM) ne donne pas suite aux invitations anonymes liées à la cyberattaque du 26 mai.

2/ EDITO | À quand le certificat de confiance

La proposition de loi des verts, visant à dispenser les travailleurs de rendre un certificat médical pour les trois premiers jours de maladie est loin de faire l’unanimité.. Comme si sommeillait dans chaque ouvrier, dans chaque employé, un profiteur de la pire espèce. Les préjugés ont la vie dure, malgré le télétravail, imposé par la pandémie, qui a démontré aux patrons que leur personnel pouvait travailler, autant si pas plus, aussi bien si pas mieux, à distance. Malgré l’exemple des Pays-Bas et de la Norvège qui ont banni le certificat médical, sans pour autant mettre à mal leur économie.

3/ Les Tables secrètes seront de retour cet été à Sainte-Ode

Deux cents convives autour d'une table unique. Un repas confectionné à base de produits locaux. Un chef régional. Et surtout un lieu atypique tenu secret jusqu'au dernier moment. Voilà le concept des Tables secrètes.

Initié en 2017 par six agences de développement local namuroises, le concept s'est diffusé à travers la Wallonie pour déposer aussi ses valises à Sainte-Ode.

4/ Près de 2000 joueurs vont prendre part à la 22e édition du Beach Waremme

Il y a le ciel, le soleil et… le sable. Comme chaque année à pareille époque depuis 2001, les fans de beach-volley décomptent les jours. La 22e édition du Beach Waremme se déroulera du samedi 24 juin au dimanche 2 juillet. Événement sportif et festif incontournable en Hesbaye, la manifestation va réunir quelque 2 000 volleyeurs (et tennismen pour la soirée de beach-tennis). Côté public, les organisateurs, qui profitent toujours aussi de l’attrait de la braderie annuelle (du 23 au 25 juin), espèrent attirer 30 000 spectateurs.

5/ Livres de Lux: les coups de cœur pour l’été venus de la province de Luxembourg

Depuis trois ans, tous les six mois, la Province, via les conseils éclairés de son Service du livre luxembourgeois, partage ses coups de cœur littéraires issus de la production des auteurs de notre province, toujours très en verve. À tel point que ce n’est pas les cinq coups de cœur habituels que vous pourrez retrouver ci-contre… mais bien neuf. Et pour tous les goûts: romans, polars, – poésie, récits de vie,…Qualité et diversité sont une nouvelle fois au rendez-vous.

6/ Debarati Guha-Sapir (UCLouvain) reçoit le prix Blue Planet pour avoir fondé la première base de données recensant les catastrophes naturelles

Cette professeure émérite de l’UCLouvain a été récompensée pour avoir fondé la première base de données recensant les catastrophes naturelles et leurs impacts sur les humains.

7/ La maison Croix-Rouge de Welkenraedt-Aubel ferme ses portes fin août

La Croix-Rouge n’aura plus ses propres locaux à Welkenraedt, mais ses activités seront délocalisées ailleurs dans la commune.

8/ BD | Un “Soda” qui pétille à nouveau

Le flic-pasteur des éditions Dupuis retourne dans les années 80 et retrouve un ton plus léger à la faveur d’une reprise orchestrée par l’historique Bruno Gazzotti et le petit nouveau Olivier Bocquet. Explications.

9/ Graspop 2023 : Guns and Roses à l’infini…

La première journée du Graspop Metal Meeting s’est clôturée avec la (très) longue prestation de Guns and Roses qui a puisé dans son répertoire ses plus grands classiques.

10/ Le réservoir belge au milieu de terrain est fou : on pourrait aller jusqu’à onze forfaits sans stresser Tedesco

Le sélectionneur Domenico Tedesco doit recomposer son triangle de médians à cause de blessés mais il a l’embarras du choix, même avec la sélection de l’Euro U21 dans les pattes. L’avenir est radieux au milieu.