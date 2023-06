Réforme de la fonction publique locale : quand je serai grand, je serai agent communal…

"Elle date de 1994. C’est un texte lourd, difficile à appliquer", commente Christophe Collignon, ministre wallon des Pouvoirs locaux (PS). Et puis, les temps ont changé. Avant, on entrait dans la fonction publique communale avec l’espoir raisonnable d’être nommé un jour. "La notion de statut était un idéal", résume-t-il. Aujourd’hui, dans les Communes et les CPAS, le taux de nomination fait du rase-mottes (16%).

Ce cadre rigide et ce manque d’attractivité génèrent pas mal de difficultés – de recrutement notamment – que les mandataires ont fait remonter auprès de la tutelle régionale, lors de la tournée "Ambitions Communes" de Christophe Collignon, initiée en 2022.

Dans la foulée, le ministre a mis en route une réforme de la fonction publique locale. Le fil rouge: simplifier la vie dans les Communes. Et puis, donner l’envie aux jeunes d’entrer "à la ville".

"Réactivité, souplesse"

Ce jeudi, deux avant-projets de décret ont été adoptés en première lecture au gouvernement wallon.

Ces textes prévoient ainsi de rendre moins rigide la procédure de recrutement. Certains profils étant devenus introuvables dans la fonction publique locale, le cadre pourra être adapté. Par exemple, alors que l’appel à candidature est public, on pourra déroger à certaines modalités de publicité "en cas d’urgence impérieuse dûment motivée et les contrats à durée déterminée de moins d’un an", explique le cabinet du ministre wallon.

"Il faut parfois 6 mois pour recruter certains agents. Il faut de la réactivité, de la souplesse pour pouvoir concurrencer les autres secteurs", développe Christophe Collignon.

Pour rendre de l’attractivité à la fonction, il y a aussi ce barrage à faire sauter: les promotions sont actuellement accessibles aux seuls agents nommés. Elles doivent aussi être ouvertes aux contractuels, soit la majorité du personnel communal.

Même concept pour la valorisation de l’ancienneté: quand un agent vient du privé, son ancienneté est plafonnée à 10 ans. "Elle doit être complète: 20 ans d’expérience, 20 années valorisées ".

Mobilité et coemploi

L’idée de la réforme en cours, c’est aussi de faciliter la mobilité des agents entre pouvoirs locaux. L’exemple de l’ouvrier paveur revient souvent: il a réussi les épreuves à Liège, où il travaille depuis des années, mais il déménage à Huy et postule pour se concentrer cette fois sur les pavés hutois. S’il a la preuve qu’il a réussi les examens à Liège, il bénéficiera de dispenses à Huy.

Par ailleurs, le principe du coemploi entre entités locales sera mis en place. "Deux petites Communes ne peuvent pas toujours se permettre d’embaucher un architecte. Elles pourront l’engager ensemble. " Et se le partager.

Etc. Comme les points qui touchent aux barèmes, entre autres, sont délicats, les projets de réforme sont discutés ("et coconstruits", précise le ministre) au Comité C, le lieu de négociation entre les syndicats, les employeurs et la Région.

Le travail décrétal sera complété par des circulaires.