Les routes plus sûres, sauf pour les cyclistes

Par rapport à 2019, dernière année avant le Covid, on observe une nette diminution du nombre de victimes (-3,7%), de tués dans les 30 jours (-16,1%), de blessés graves (-5,7%) et de blessés légers (-3,3%). La baisse du nombre de tués est particulièrement spectaculaire en Wallonie (-24,3% à 234 décès).

Même si la majorité (40%) des tués dans les 30 jours sont des automobilistes (216 personnes), quasiment un mort sur cinq (19%) est un cycliste. Le total de 102 décès représente une hausse de 7,4% par rapport à 2019. Le nombre de blessés graves a aussi fortement augmenté parmi les adeptes de la petite reine, de 957 à 1.186 en trois ans.

Les cas mortels à vélo concernent très majoritairement des personnes de plus de 50 ans et, dans 37% des décès, des usagers de 70 ans ou plus. Il est décédé autant de 70+ sur un vélo avec assistance électrique (tous types) que sur un vélo classique, note encore Statbel.