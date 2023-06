Ainsi, en 2021, il y a eu plus de 55.000 admissions de jour dont la facture à la charge du patient dépassait les 1.000 euros, soit une nette augmentation (+19,2 %) par rapport à 2019.

En 2021, les patients ont dépensé un total de 1,32 milliard d'euros pour des hospitalisations classiques et des hospitalisations de jour dans les hôpitaux généraux et universitaires de Belgique. Près du tiers de ce montant (410 millions d'euros) représente des tickets modérateurs, tandis que plus de deux tiers (911 millions d'euros) concernent des frais supplémentaires à la charge du patient, à savoir des suppléments et des montants non remboursables dont une majorité (598 millions d'euros) de suppléments d'honoraires sur les honoraires des médecins pour des séjours en chambre individuelle.

Les frais facturés pour une hospitalisation classique en chambre commune sont également à la hausse. Ainsi, en 2021, le patient a déboursé en moyenne 304 euros (+5,3 % par rapport à 2019), soit huit fois moins que pour une hospitalisation en chambre individuelle pour laquelle il fallait débourser 2.348 euros en moyenne (+7,2% par rapport à 2019).

"Le coût total à la charge du patient (toutes hospitalisations de jour confondues) a subi une hausse plus importante (+11,6 %) que le nombre d'hospitalisations de jour (+4,2%)", relève encore l'AIM dans son rapport annuel.

"Le patient doit pouvoir supporter et prévoir l'impact financier des soins hospitaliers, même s'il ne dispose pas d'assurance maladie complémentaire, afin d'éviter tout report de soins", préconise l'Agence intermutualiste. Or, actuellement, le montant du supplément d'honoraires en euros n'est pas limité par un plafond. "Le pourcentage maximum de suppléments d'honoraires pour une hospitalisation varie entre 100% et 300% selon l'hôpital et ne permet au patient ni de savoir clairement à quoi il peut s'attendre ni d'évaluer les conséquences financières du choix de la chambre. En effet, le patient ne peut déterminer avec certitude sur quels honoraires de médecins ces suppléments d'honoraires sont facturés", regrette l'Agence.

La sécurité tarifaire est également compromise dans les soins ambulatoires. En 2021, des suppléments d'honoraires ont ainsi été facturés pour 25% des examens d'imagerie médicale prescrits par un médecin conventionné, selon une étude de AIM publiée en même temps que le baromètre.

Environ un cinquième (21%) des CT-scans et 44% des IRM sont accompagnés d'un supplément. En 2021, un total de 16 millions d'euros de suppléments d'honoraires a été facturé pour des IRM et 8,1 millions d'euros pour des CT-scans.

"Plus d'un hôpital sur quatre ne compte aucun radiologue totalement conventionné qui effectue des CT-scans et/ou des IRM. La majorité de ces hôpitaux sont situés en Flandre et à Bruxelles. Ils n'offrent donc aucune sécurité tarifaire au patient", expose l'AIM.

Par ailleurs, en 2021, 451 patients ont déboursé plus de 1.000 euros en suppléments d'honoraires pour des traitements en radiothérapie. Le montant total de suppléments d'honoraires dans le secteur se chiffre à près de deux millions d'euros.

"La radiothérapie constitue l'un des piliers de la lutte contre le cancer. Il est évident que ce traitement doit être accessible à toutes et tous", recommande l'AIM.

Face à ce manque d'accessibilité financière des soins hospitaliers belges, les Mutualités libres plaident pour une transparence accrue. "Nous devons préserver à la fois la qualité et l'accessibilité financière de nos soins hospitaliers. C'est un défi. La transparence est donc un message clé pour tous les acteurs. Un bon début dans l'approche de cette problématique pourrait être de plafonner les suppléments d'honoraires excessifs à un niveau maximum", soutient Marc Geboers, expert hôpitaux pour les Mutualités Libres, dans un communiqué publié jeudi.