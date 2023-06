Durant ces années, betFIRST a connu une croissance "à deux chiffres", en se reposant sur une stratégie de présence à la fois sur internet et dans un réseau de quelque 500 librairies.

"Nous sommes très fiers d'avoir créé cette belle entreprise et d'avoir contribué à la mise en place d'un secteur des paris sportifs régulé et éthique", souligne le CEO du groupe IPM et fondateur de betFIRST, François le Hodey, cité dans un communiqué.

De son côté, le groupe suédois Betsson, coté en Bourse, a choisi la Belgique comme un nouveau marché à développer. L'acquisition de betFIRST lui permet de débarquer sur le marché belge des paris en ligne.

"L'équipe mise en place pour développer betFIRST a été dirigée brillamment au cours de ces six dernières années par Alexis Murphy et son équipe de management qui rejoindront dans le cadre de cette acquisition l'équipe de direction de Betsson", précise encore IPM .

La finalisation de la vente de betFIRST n'est pas conditionnée par des approbations réglementaires et devrait avoir lieu le 30 juin 2023 "ou aux alentours de cette date."