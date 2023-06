La Wallonie harmonise la gestion de ses cours d'eau

Le gouvernement wallon a définitivement approuvé, jeudi, les Programmes d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée par sous-bassin hydrographique. Développée dans les années 2010, cette méthodologie - baptisée PARIS pour Programmes, Actions, Rivières; approches Intégrées et approche Sectorisée - propose une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau, commune à tous les gestionnaires d'eau publics.